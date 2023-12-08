«Я патриот». Певица Ханна ответила на критику из-за заграничных родов

Хейтерам певица ответила в своих социальных сетях. Она, в частности, заявила, что ни у кого нет права навязывать ей, где рожать.

«Как это соотносится с моим отношением к Родине? Я улетела в законный декретный отпуск на два месяца. Рожала в феврале и хотела, чтобы этот прекрасный период прошёл в тепле и на солнце. В Дубае не дают гражданство! Это для тех, кто брызгал слюной, что я улетела за гражданством. И вернулась сразу, как малышке исполнился месяц. И да, я патриот своей страны», — заявила исполнительница.

С 2015 года Ханна (настоящее имя Анна Иванова) замужем за генеральным директором лейбла Black Star Павлом Курьяновым, известным как Пашу. В сентябре 2018 года у пары родилась дочь Адриана, а в феврале 2023 года — Камилла. Первую дочь Ханна рожала в США.