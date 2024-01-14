Жизнь
14:00, 14 января 2024
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«Я просто чокнутая». Айза ответила на обвинения в употреблении наркотиков

Жизнь публичных людей никак не застрахована от негативных высказываний любых желающих. Особенно если у них открыты комментарии в соцсетях. Так, бывшая жена Гуфа, взявшая себе имя Айза-Лилуна Ай, недавно поделилась с подписчиками своими эмоциями, а в ответ получила подозрения в том, что это следствие наркотиков. Блогерша поспешила ответить на такие заявления.

«Я просто чокнутая». Айза ответила на обвинения в употреблении наркотиков
© Скриншот/YouTube-канал FAMETIME TV

Айза рассказала, что уже привыкла получать обвинения в употреблении наркотиков. Но, по её словам, в её организме их нет, так же как алкоголя и других «экспериментов для расширения сознания».

«Просто примите уже, что я просто чокнутая))) без всего этого)» — написала она.

А недавно Айза заявила о том, что у неё появились новые отношения. Но показывать его она пока не собирается.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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