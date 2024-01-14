«Я просто чокнутая». Айза ответила на обвинения в употреблении наркотиков

Айза рассказала, что уже привыкла получать обвинения в употреблении наркотиков. Но, по её словам, в её организме их нет, так же как алкоголя и других «экспериментов для расширения сознания».

«Просто примите уже, что я просто чокнутая))) без всего этого)» — написала она.

А недавно Айза заявила о том, что у неё появились новые отношения. Но показывать его она пока не собирается.