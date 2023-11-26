«Я свободна в своём выборе». Бузова раскрыла правду о пластических операциях

Бывшая участница и ведущая «Дома-2» заявила, что она свободна в своём выборе и вольна принимать любые решения насчёт своей внешности. Но у неё есть позиция — ей хочется сохранить своё естественное состояние на максимально долгий срок. И пока внешность ей это позволяет — морщинки на лице выделяются не сильно, а грудь держит форму.

Блогерша добавила, что не осуждает никого, кто ложится под нож — это их выбор и его нужно уважать. Но пока Бузовой нравится, как она выглядит, даже с мелкими недостатками, а поэтому сама она в сторону пластических хирургов и не смотрит.

Но вопреки высокой самооценки сердце артистки пока свободно. Именно поэтому детей от неё ждать в ближайшее время не стоит. Об этом рассказала сама Бузова. По её словам, ребёнок должен родиться в любви, а для этого должна быть эта самая любовь.