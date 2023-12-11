«Я вышел на лёд». Костомаров впервые проехал на коньках после ампутации и выложил видео
Олимпийский чемпион Роман Костомаров показал видео со своей первой тренировки на протезах. Он признался, что в детстве его первые шаги на льду видели только родители, но теперь их сможет увидеть вся страна. Спортсмен рассказал, что каждый день его будет сопровождать съёмочная бригада, чтобы тщательно задокументировать процесс. Это нужно для съёмок фильма.
«Я ВЫШЕЛ НА ЛЁД!!! Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки», — написал спортсмен.
По словам Костомарова, премьера фильма о нём запланирована на 8 марта. Он не стал раскрывать название картины, но предложил поклонникам поразмышлять над вариантами в комментариях.
Фигурист попал в больницу с подозрением на пневмонию в январе. Там он провёл 175 дней, перенёс множество операций, включая ампутацию стоп и кистей рук. Сейчас он учится жить заново. О переживаниях спортсмена можно почитать тут.