«Я вышел на лёд». Костомаров впервые проехал на коньках после ампутации и выложил видео

По словам Костомарова, премьера фильма о нём запланирована на 8 марта. Он не стал раскрывать название картины, но предложил поклонникам поразмышлять над вариантами в комментариях.

Фигурист попал в больницу с подозрением на пневмонию в январе. Там он провёл 175 дней, перенёс множество операций, включая ампутацию стоп и кистей рук. Сейчас он учится жить заново. О переживаниях спортсмена можно почитать тут.