Жизнь
18:00, 03 декабря 2023
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«Языками легче, чем ногами». Волочкова ответила хейтерам после конфуза с Лазаревым

Выход в свет Анастасии Волочковой редко оставляет публику равнодушной. После недавнего появления на премии «Золотой граммофон» балерина вновь подогрела интерес к своей персоне. В этом ей невольно помог певец Сергей Лазарев. Волочкова хотела сфотографироваться с лауреатом на красной дорожке. Но тот отстранился от её со словами: «Я не фотографируюсь».

«Языками легче, чем ногами». Волочкова ответила хейтерам после конфуза с Лазаревым
© YouTube-канал «Алёна, блин»/кадр из видео

Может, неловкий момент остался бы незамеченным. Но в дело вмешалась телеведущая Ксения Бородина. Она назвала поступок Лазарева нехорошим. И отметила, что в этом много брезгливости и неуважения.

Впрочем, по мнению Бородиной, если бы в своё время Волочкова «ушла в терапию, а не в алкоголь», всё было бы по-другому. После такого балерина молчать не стала. Она предложила хейтерам либо завидовать молча, либо выходить на сцену в пуантах, чтобы померяться с ней талантом, красотой и грацией.

«Языками-то озлобленными легче, чем ногами. Но меня ваше мнение не интересует вовсе», — заключила Волочкова.

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