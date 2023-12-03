«Языками легче, чем ногами». Волочкова ответила хейтерам после конфуза с Лазаревым
Выход в свет Анастасии Волочковой редко оставляет публику равнодушной. После недавнего появления на премии «Золотой граммофон» балерина вновь подогрела интерес к своей персоне. В этом ей невольно помог певец Сергей Лазарев. Волочкова хотела сфотографироваться с лауреатом на красной дорожке. Но тот отстранился от её со словами: «Я не фотографируюсь».
Может, неловкий момент остался бы незамеченным. Но в дело вмешалась телеведущая Ксения Бородина. Она назвала поступок Лазарева нехорошим. И отметила, что в этом много брезгливости и неуважения.
Впрочем, по мнению Бородиной, если бы в своё время Волочкова «ушла в терапию, а не в алкоголь», всё было бы по-другому. После такого балерина молчать не стала. Она предложила хейтерам либо завидовать молча, либо выходить на сцену в пуантах, чтобы померяться с ней талантом, красотой и грацией.
«Языками-то озлобленными легче, чем ногами. Но меня ваше мнение не интересует вовсе», — заключила Волочкова.