Жизнь
10:40, 06 декабря 2023
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Ёлочка, не сгори! Сколько гирлянд опасно вешать в доме на Новый год

Не стоит подключать больше трёх гирлянд для оформления праздничной ели и помещений в квартире или доме. При этом лучше не использовать мощные «светилки». В противном случае реально перегрузить электропроводку, и может вспыхнуть пожар. Об этом предупредил специалист по безопасности жизнедеятельности Денис Ковалёв.

Ёлочка, не сгори! Сколько гирлянд опасно вешать в доме на Новый год
© freepik.com

Эксперт также сказал Life.ru, что интерьерные гирлянды нельзя использовать для украшения на улице. У них нежная проводка, она может повредиться от снега и льда. И произойдёт короткое замыкание.

И в любом случае не стоит оставлять электрические украшения работающими, пока все спят, напомнил Ковалёв.

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