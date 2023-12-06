Ёлочка, не сгори! Сколько гирлянд опасно вешать в доме на Новый год

Эксперт также сказал Life.ru, что интерьерные гирлянды нельзя использовать для украшения на улице. У них нежная проводка, она может повредиться от снега и льда. И произойдёт короткое замыкание.

И в любом случае не стоит оставлять электрические украшения работающими, пока все спят, напомнил Ковалёв.