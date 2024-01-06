Юлия Пересильд считает, что дочь превзошла её успех. Всё дело в «Слово пацана»
Актриса Юлия Пересильд снимается в кино с 2000-х годов. Одна из её последних работ — фильм «Вызов», первый в мире, частично снятый в космосе. Старшая дочь артистки Анна пошла по стопам матери. Но известна буквально всем девушка стала после вышедшего осенью 2023 года сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
В «Слове пацана» 14-летняя Анна сыграла одну из главных героинь — школьницу Айгуль. Сейчас она уже занимается другим проектом.
«Запросы по мне — 220 000, запросы по Ане — 420 000. Я говорю: "Я зачем в космос летала, Аня?" Мы смеёмся дома», — рассказала Пересильд в интервью Светлане Бондарчук.
По её словам, у Анны много поклонников. Они окрикивают её на улице, звонят до ночи и просят позвать «Айгуль к телефону».
«Слово пацана» рассказывает о молодёжных группировках Казани конца 1980-х годов. Подробнее о сериале можно прочитать в нашем большом материале.