Юлия Пересильд считает, что дочь превзошла её успех. Всё дело в «Слово пацана»

В «Слове пацана» 14-летняя Анна сыграла одну из главных героинь — школьницу Айгуль. Сейчас она уже занимается другим проектом.

«Запросы по мне — 220 000, запросы по Ане — 420 000. Я говорю: "Я зачем в космос летала, Аня?" Мы смеёмся дома», — рассказала Пересильд в интервью Светлане Бондарчук.

По её словам, у Анны много поклонников. Они окрикивают её на улице, звонят до ночи и просят позвать «Айгуль к телефону».

«Слово пацана» рассказывает о молодёжных группировках Казани конца 1980-х годов. Подробнее о сериале можно прочитать в нашем большом материале.