Жизнь
15:20, 06 января 2024
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Юлия Пересильд считает, что дочь превзошла её успех. Всё дело в «Слово пацана»

Актриса Юлия Пересильд снимается в кино с 2000-х годов. Одна из её последних работ — фильм «Вызов», первый в мире, частично снятый в космосе. Старшая дочь артистки Анна пошла по стопам матери. Но известна буквально всем девушка стала после вышедшего осенью 2023 года сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Юлия Пересильд считает, что дочь превзошла её успех. Всё дело в «Слово пацана»
© Скриншот/YouTube-канал «вМесте»

В «Слове пацана» 14-летняя Анна сыграла одну из главных героинь — школьницу Айгуль. Сейчас она уже занимается другим проектом.

«Запросы по мне — 220 000, запросы по Ане — 420 000. Я говорю: "Я зачем в космос летала, Аня?" Мы смеёмся дома», — рассказала Пересильд в интервью Светлане Бондарчук.

По её словам, у Анны много поклонников. Они окрикивают её на улице, звонят до ночи и просят позвать «Айгуль к телефону».

«Слово пацана» рассказывает о молодёжных группировках Казани конца 1980-х годов. Подробнее о сериале можно прочитать в нашем большом материале.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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