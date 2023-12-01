Юлия Пересильд впервые вышла замуж. Кто её избранник?
Актёры фильма «Вызов» Юлия Пересильд и Михаил Тройник зарегистрировали брак. Радостную весть сообщил телеграм-канал «Героиня Татлера». На опубликованном в нём фото молодожёны стоят на фоне Кремля, глядя друг на друга. Сами артисты пока не давали комментариев на эту тему. Но то, что пара встречается, уже не было секретом — Пересильд ранее подтвердила роман.
«Тут с мест сообщают, что Юлия Пересильд и Михаил Тройник поженились», — написал телеграм-канал.
Актёры познакомились на съёмках фильма «Вызов», премьера которого прошла 12 апреля 2023 года. По сюжету они были мужем и женой.
Год назад актриса подтвердила отношения с Тройником. Она выложила в соцсети фотографию с подписью, объясняющей многое.
«Моя поддержка, моя опора, моя любовь — Михаил», — написала Пересильд, добавив в конце эмодзи сердечко.
У Пересильд есть две дочери от российского кинорежиссёра Алексея Учителя. В официальном браке артисты не были.
Ранее стало известно о том, что женился актёр и телеведущий Андрей Ургант. Со своей избранницей он познакомился ещё в начале 2000-х.