Юлия Пересильд впервые вышла замуж. Кто её избранник?

«Тут с мест сообщают, что Юлия Пересильд и Михаил Тройник поженились», — написал телеграм-канал.

Актёры познакомились на съёмках фильма «Вызов», премьера которого прошла 12 апреля 2023 года. По сюжету они были мужем и женой.

Год назад актриса подтвердила отношения с Тройником. Она выложила в соцсети фотографию с подписью, объясняющей многое.

«Моя поддержка, моя опора, моя любовь — Михаил», — написала Пересильд, добавив в конце эмодзи сердечко.

У Пересильд есть две дочери от российского кинорежиссёра Алексея Учителя. В официальном браке артисты не были.

Ранее стало известно о том, что женился актёр и телеведущий Андрей Ургант. Со своей избранницей он познакомился ещё в начале 2000-х.