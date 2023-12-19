Юлию Бордовских экстренно госпитализировали с лихорадкой

Первым делом врачи заподозрили у Бордовских ковид. Однако экспресс-тест показал отрицательный результат.

Сейчас за телеведущей приглядывают врачи. По данным Mash, она находится в состоянии средней тяжести.

Ране в больнице оказалась 94-летняя Александра Пахмутова. Врачи тоже подозревали у неё ковид, но этот диагноз, как и у Бордовских, не подтвердился.

Госпитализация также потребовалась телеведущей Лере Кудрявцевой и продюсеру Иосифу Пригожину. У обоих одинаковый диагноз — пневмония.