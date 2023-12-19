Юлию Бордовских экстренно госпитализировали с лихорадкой
Сезон простуд не щадит никого, даже селебрити. Стало известно, что в Москве экстренно госпитализировали телеведущую Юлию Бордовских. На днях у бывшей ведущей программы «Сегодня» на НТВ появились слабость, кашель, озноб и высокая температура. 54-летняя звезда ТВ пыталась лечиться самостоятельно, но сделала только хуже — пришлось вызывать скорую.
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Первым делом врачи заподозрили у Бордовских ковид. Однако экспресс-тест показал отрицательный результат.
Сейчас за телеведущей приглядывают врачи. По данным Mash, она находится в состоянии средней тяжести.
Ране в больнице оказалась 94-летняя Александра Пахмутова. Врачи тоже подозревали у неё ковид, но этот диагноз, как и у Бордовских, не подтвердился.
Госпитализация также потребовалась телеведущей Лере Кудрявцевой и продюсеру Иосифу Пригожину. У обоих одинаковый диагноз — пневмония.