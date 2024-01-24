Опубликовано 24 января 2024, 18:40
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Юморист Гальцев может лишиться ресторана из-за крупного долга
Знаменитый «Чаплин-клуб» в Петербурге, которым владеет юморист Юрий Гальцев, находится под угрозой закрытия. Поговаривают, что ресторанный бизнес у комика совсем не ладится. Заведение несёт убытки и уже год не платит аренду. Компания, которая сдаёт помещение под «Чаплин-клуб», через суд потребовало от ресторана вернуть должок. Накапало аж на 1,5 млн.
Фирму «ЧК», где Гальцев числится генеральным директором, внесли в негативный реестр. Компания стала совсем убыточной. Кроме того, как выяснилось, она подавала неверные сведения в ЕГРЮЛ, узнал телеграм-канал Shot.
«Чаплин-клуб» работает в Питере больше 25 лет. В заведении нередко выступал сам Гальцев, а также его друзья по «Аншлагу» Геннадий Ветров и Ефим Шифрин.
Должок числится и за певцом Филиппом Киркоровым. Правда, он задолжал не частной фирме, а государству. Налоговая потребовала с поп-короля неуплаченных налогов на миллионы рублей.