Юморист Гальцев может лишиться ресторана из-за крупного долга

Фирму «ЧК», где Гальцев числится генеральным директором, внесли в негативный реестр. Компания стала совсем убыточной. Кроме того, как выяснилось, она подавала неверные сведения в ЕГРЮЛ, узнал телеграм-канал Shot.

«Чаплин-клуб» работает в Питере больше 25 лет. В заведении нередко выступал сам Гальцев, а также его друзья по «Аншлагу» Геннадий Ветров и Ефим Шифрин.

Должок числится и за певцом Филиппом Киркоровым. Правда, он задолжал не частной фирме, а государству. Налоговая потребовала с поп-короля неуплаченных налогов на миллионы рублей.