13-летняя российская блогерша купила трёхэтажный особняк на Новый год. А у вас как с деньгами?

В соцсетях девочка похвасталась покупкой, показав ключ на фоне широкой двери кирпичного дома. Она написала, что её заветная мечта исполнилась в канун Нового года.

«В Деда Мороза я, конечно, верю, но в себя больше!» — добавила миллионерша.

Своим фолловерам она посоветовала «верить в свои мечты». Правда, многие усомнились, что в столь юном возрасте ребёнок смог заработать такие деньги. Некоторые стали намекать на сотрудничество Хаметовой и блогера Давы. Именно он обеспечил девочке популярность, пригласив в свой тикток-хаус.

Но у Миланы есть выходы и на другие популярные площадки для того, чтобы заявлять о себе — у неё 6 млн подписчиков на YouTube. К тому же она ещё и певица. Песни «Купи пёсика», «Танцы», «Краш», «Умка» — её хиты.

Сколько именно зарабатывает бизнесвумен неизвестно, но ранее она заявляла, что «на жизнь ей хватает».

Ранее очередных жильём обзавёлся и Дима Билан. О том, что и где он купил, читайте здесь.