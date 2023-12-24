13-летняя российская блогерша купила трёхэтажный особняк на Новый год. А у вас как с деньгами?
Обзавестись собственным жильём мечтает каждый. Правда, большинству россиян даже на небольшую квартиру проходится копить годами, а то и десятилетиями. Но порой бывают просто уникальные случаи. Блогер Милана Хаметова, например, купила себе трёхэтажный особняк. Всё бы хорошо, но только девушке всего 13 лет. Такой роскошный подарок она сделала себе перед Новым годом.
milana_khametova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
В соцсетях девочка похвасталась покупкой, показав ключ на фоне широкой двери кирпичного дома. Она написала, что её заветная мечта исполнилась в канун Нового года.
«В Деда Мороза я, конечно, верю, но в себя больше!» — добавила миллионерша.
Своим фолловерам она посоветовала «верить в свои мечты». Правда, многие усомнились, что в столь юном возрасте ребёнок смог заработать такие деньги. Некоторые стали намекать на сотрудничество Хаметовой и блогера Давы. Именно он обеспечил девочке популярность, пригласив в свой тикток-хаус.
Но у Миланы есть выходы и на другие популярные площадки для того, чтобы заявлять о себе — у неё 6 млн подписчиков на YouTube. К тому же она ещё и певица. Песни «Купи пёсика», «Танцы», «Краш», «Умка» — её хиты.
Сколько именно зарабатывает бизнесвумен неизвестно, но ранее она заявляла, что «на жизнь ей хватает».
Ранее очередных жильём обзавёлся и Дима Билан. О том, что и где он купил, читайте здесь.