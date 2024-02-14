Опубликовано 14 февраля 2024, 14:50
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Юпитер покажется россиянам. Планету можно будет увидеть без телескопа
Планета гораздо крупнее и ярче всех остальных звёзд, и поэтому не заметить её рядом с Луной будет невозможно. Даже свет от фонарей в крупных городах не помешает полюбоваться астрономическим явлением. Единственное, что может встать у вас на пути, — облачная погода. Рассказываем о том, жители каких городов точно смогут увидеть Юпитер рядом с Луной.
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Как сообщили в «Яндекс Погоде», благодаря их собственной технологии «Метеум» ыяснилось, что лучше всего планету на небе смогут рассмотреть жители Самары, Саратова, Хабаровска, Архангельска, Перми, Ижевска, Ульяновска, Казани, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов и Краснодара. Там облаков на небе не будет или почти не будет.
А вот москвичам, петербуржцам, а ещё жителям Иркутска, Челябинска и Екатеринбурга повезло меньше. В этих городах, скорее всего, будет пасмурно, и поэтому разглядеть Юпитер рядом с Луной едва ли получится.
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