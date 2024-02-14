Юпитер покажется россиянам. Планету можно будет увидеть без телескопа

Как сообщили в «Яндекс Погоде», благодаря их собственной технологии «Метеум» ыяснилось, что лучше всего планету на небе смогут рассмотреть жители Самары, Саратова, Хабаровска, Архангельска, Перми, Ижевска, Ульяновска, Казани, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов и Краснодара. Там облаков на небе не будет или почти не будет.

А вот москвичам, петербуржцам, а ещё жителям Иркутска, Челябинска и Екатеринбурга повезло меньше. В этих городах, скорее всего, будет пасмурно, и поэтому разглядеть Юпитер рядом с Луной едва ли получится.

Кстати, 15 февраля православные христиане отмечают большой праздник — Сретение Господне. Что это за праздник и какие на него есть приметы, рассказали тут.