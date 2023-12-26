Жизнь
20:40, 26 декабря 2023
2 мин.

Юрист перечислила главные ошибки при покупке земли

При покупке земельного участка россияне могут столкнуться как минимум с пятью проблемами. Например, если есть ограничения на строительство или один супруг продаёт участок втихаря от другого. Какие ещё бывают препятствия и как обойти все подводные камни, «Газете.Ru» рассказала земельный юрист, инвестор и основатель юридического центра «10 соток» Юлия Толстихина.

Юрист перечислила главные ошибки при покупке земли
© Freepik/bublikhaus

Земельный участок: главные ошибки при покупке

Есть ограничения по строительству

Что это может быть:

  • земельный участок находится на приаэродромной территории и ограничивает возможность застройки;
  • на участке расположен объект культурного наследия, убрать который невозможно.

Оба нюанса автоматически требуют как минимум согласования с госорганами — например, Росавиацией и министерством культуры. Ну а максимум — это запрет на строительство жилого дома.

Как своими силами найти ограничения:

  • заказать градостроительный план в отделе архитектуры администрации города по месту нахождения участка;
  • проверить правила землепользования и застройки через систему территориального планирования (ФГИС ТП);
  • проверить зоны с особыми условиями использования через правила землепользования и застройки или публичную кадастровую карту.

Участки без границ и с ошибками в документах

Юрист подчеркнула, что не стоит покупать участки без межевания.

«Продавец показывает вам один земельный участок, а по факту есть риск получить другой, по местоположению и площади», — объяснила Толстихина.

Заранее вы это никак не проверите, ведь границы участка не зафиксированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Как защититься:

  • заказывать вынос точек в натуру, если есть межевой план, иначе фактические границы могут быть изменены;
  • анализировать публичную кадастровую карту;
  • проверять документы на вопрос реестровых ошибок у земельных юристов.

Неоформленные участки

По словам специалиста, люди до сих пор покупают землю по расписке и членской книжке СНТ, но у таких сделок нет самостоятельной юридической силы, придётся идти в суд.

«Каким бы заманчивым ни было предложение, рекомендую идти по пути оформления договора купли-продажи с соблюдением каждого этапа», — сказала она.

Нет проверки продавца

Покупатели не всегда проверяют участки перед продажей на предмет банкротства, судебных процессов и дееспособности продавца. Если участок продаёт пожилой человек, нужно подкрепить сделку документами о его дееспособности, чтобы её не могли аннулировать.

Нет согласия супруга на продажу

Продажа участка может быть решением лишь одного из супругов или он подделал документ о согласии. Ну и, соответственно, второй супруг в праве оспорить сделку и признать её недействительной.

Ранее россиянам с детьми предложили бесплатно выдавать землю. Но есть нюанс.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.