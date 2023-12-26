Юрист перечислила главные ошибки при покупке земли

Земельный участок: главные ошибки при покупке

Есть ограничения по строительству

Что это может быть:

земельный участок находится на приаэродромной территории и ограничивает возможность застройки;

на участке расположен объект культурного наследия, убрать который невозможно.

Оба нюанса автоматически требуют как минимум согласования с госорганами — например, Росавиацией и министерством культуры. Ну а максимум — это запрет на строительство жилого дома.

Как своими силами найти ограничения:

заказать градостроительный план в отделе архитектуры администрации города по месту нахождения участка;

проверить правила землепользования и застройки через систему территориального планирования (ФГИС ТП);

проверить зоны с особыми условиями использования через правила землепользования и застройки или публичную кадастровую карту.

Участки без границ и с ошибками в документах

Юрист подчеркнула, что не стоит покупать участки без межевания.

«Продавец показывает вам один земельный участок, а по факту есть риск получить другой, по местоположению и площади», — объяснила Толстихина.

Заранее вы это никак не проверите, ведь границы участка не зафиксированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Как защититься:

заказывать вынос точек в натуру, если есть межевой план, иначе фактические границы могут быть изменены;

анализировать публичную кадастровую карту;

проверять документы на вопрос реестровых ошибок у земельных юристов.

Неоформленные участки

По словам специалиста, люди до сих пор покупают землю по расписке и членской книжке СНТ, но у таких сделок нет самостоятельной юридической силы, придётся идти в суд.

«Каким бы заманчивым ни было предложение, рекомендую идти по пути оформления договора купли-продажи с соблюдением каждого этапа», — сказала она.

Нет проверки продавца

Покупатели не всегда проверяют участки перед продажей на предмет банкротства, судебных процессов и дееспособности продавца. Если участок продаёт пожилой человек, нужно подкрепить сделку документами о его дееспособности, чтобы её не могли аннулировать.

Нет согласия супруга на продажу

Продажа участка может быть решением лишь одного из супругов или он подделал документ о согласии. Ну и, соответственно, второй супруг в праве оспорить сделку и признать её недействительной.

Ранее россиянам с детьми предложили бесплатно выдавать землю. Но есть нюанс.