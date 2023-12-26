Юрист перечислила главные ошибки при покупке земли
При покупке земельного участка россияне могут столкнуться как минимум с пятью проблемами. Например, если есть ограничения на строительство или один супруг продаёт участок втихаря от другого. Какие ещё бывают препятствия и как обойти все подводные камни, «Газете.Ru» рассказала земельный юрист, инвестор и основатель юридического центра «10 соток» Юлия Толстихина.
Земельный участок: главные ошибки при покупке
Есть ограничения по строительству
Что это может быть:
- земельный участок находится на приаэродромной территории и ограничивает возможность застройки;
- на участке расположен объект культурного наследия, убрать который невозможно.
Оба нюанса автоматически требуют как минимум согласования с госорганами — например, Росавиацией и министерством культуры. Ну а максимум — это запрет на строительство жилого дома.
Как своими силами найти ограничения:
- заказать градостроительный план в отделе архитектуры администрации города по месту нахождения участка;
- проверить правила землепользования и застройки через систему территориального планирования (ФГИС ТП);
- проверить зоны с особыми условиями использования через правила землепользования и застройки или публичную кадастровую карту.
Участки без границ и с ошибками в документах
Юрист подчеркнула, что не стоит покупать участки без межевания.
«Продавец показывает вам один земельный участок, а по факту есть риск получить другой, по местоположению и площади», — объяснила Толстихина.
Заранее вы это никак не проверите, ведь границы участка не зафиксированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Как защититься:
- заказывать вынос точек в натуру, если есть межевой план, иначе фактические границы могут быть изменены;
- анализировать публичную кадастровую карту;
- проверять документы на вопрос реестровых ошибок у земельных юристов.
Неоформленные участки
По словам специалиста, люди до сих пор покупают землю по расписке и членской книжке СНТ, но у таких сделок нет самостоятельной юридической силы, придётся идти в суд.
«Каким бы заманчивым ни было предложение, рекомендую идти по пути оформления договора купли-продажи с соблюдением каждого этапа», — сказала она.
Нет проверки продавца
Покупатели не всегда проверяют участки перед продажей на предмет банкротства, судебных процессов и дееспособности продавца. Если участок продаёт пожилой человек, нужно подкрепить сделку документами о его дееспособности, чтобы её не могли аннулировать.
Нет согласия супруга на продажу
Продажа участка может быть решением лишь одного из супругов или он подделал документ о согласии. Ну и, соответственно, второй супруг в праве оспорить сделку и признать её недействительной.
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