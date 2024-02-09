Юрист припасла инструкцию на случай, если забыл вещи в транспорте

Сразу сообщите о том, что потеряли вещь

Позвоните в службу поддержки транспортной компании (перевозчика). Информация о контактах должна быть доступна на сайте компании или в транспортном средстве. Это РЖД, если забыл вещи в электричке, междугородный автобусный перевозчик, служба такси. Если вы сразу поняли, что забыли вещи в метро, то нужно обратиться в транспортную полицию. Если вы потеряли вещи в московском транспорте, все контактные телефоны размещены на сайте mos.ru.

Надежда Швырёва объясняет, что по закону, если человек потерял или забыл вещи в транспорте, они передаются на склад забытых вещей.

Опишите утерянные вещи

Юрист Швырёва советует: чтобы найти забытую вещь быстрее, предоставьте детальное описание утерянных предметов, включая марку, модель, цвет и характерные особенности.

Это поможет персоналу транспортной компании быстрее идентифицировать то, что вы потеряли или забыли. Также ускорят поиски такие подробности, как номер транспортного средства, номер вагона или рейса, место, время поездки.

Оформите заявление

«В некоторых случаях потребуется оформить заявление об утере вещей. Об этой необходимости вам сообщат, когда вы свяжетесь со службой поддержки или при получении вещи», — говорит Швырёва.

Свяжитесь с полицией

Также Надежда Швырёва напоминает: «Если потерянные вещи содержат ценные документы, сразу сообщите об этом в отделение полиции для защиты от мошенничества. Документы, карты и другие подобные вещи, не передаются в бюро находок, забирать их нужно будет тоже в отделении полиции».

Проверьте соцсети и онлайн-платформы

В некоторых случаях информация о найденных вещах может быть опубликована в социальных сетях или специализированных платформах. Поэтому регулярно мониторьте группы во «ВКонтакте», телеграм-каналах для возможных объявлений.

Обратитесь к страховой

«Если у вас есть страховка, проверьте, покрывает ли она потерю ваших вещей. В таком случае следуйте инструкциям по подаче заявления на возмещение утрат», — рассказывает адвокат.

Будьте на связи

Оставайтесь на связи с транспортной компанией и следите за обновлениями.

Если вещи найдены

Как правило, найденные вещи хранятся в бюро находок (складе забытых вещей) в течение 6 месяцев. Однако, по словам юриста, с возвратом лучше в любом случае не тянуть, поскольку хранение платное, хоть и недорогое. Так, например, приказом «Мосгортранса» за хранение утерянных вещей взимается плата — 12 рублей 46 копеек в сутки за одно место хранения.

Главное — если потеряли вещи, не отчаиваться. Помните, чем быстрее вы начнёте их искать, тем выше вероятность возврата.