Юрист раскрыл новую схему автоподставщиков и объяснил, как не стать их жертвой

Как автоподставщики выбирают жертву

По словам Воропаева, привлекательнее всего для дорожных мошенников неопытные водители, которых легко ввести в заблуждение, обмануть и надавить на них.

Но в последнее время всё чаще жертвами становятся водители на машинах юридических лиц. Так потому, что у них проще выманить большие суммы денег. Сами автоподставщики для этого выезжают на дорогих авто и стараются попадать в ДТП с машинами компаний.