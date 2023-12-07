Жизнь
10:40, 07 декабря 2023
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Юрист раскрыл новую схему автоподставщиков и объяснил, как не стать их жертвой

Автоподставщики — это дорожные мошенники, которые инсценируют дорожно-транспортное происшествие (ДТП) или намеренно попадают в него. Цель одна — стрясти с водителя денег. Автоюрист Лев Воропаев рассказал о том, как аферисты выбирают жертву и почему заинтересовались машинами юридических лиц, а также как не попасться в их лапы.

Юрист раскрыл новую схему автоподставщиков и объяснил, как не стать их жертвой
© Freepik/freepik

Как автоподставщики выбирают жертву

По словам Воропаева, привлекательнее всего для дорожных мошенников неопытные водители, которых легко ввести в заблуждение, обмануть и надавить на них.

Но в последнее время всё чаще жертвами становятся водители на машинах юридических лиц. Так потому, что у них проще выманить большие суммы денег. Сами автоподставщики для этого выезжают на дорогих авто и стараются попадать в ДТП с машинами компаний.

«В основном они выбирают небольшие грузовички, типа «газели», на которых есть логотип либо иная рекламная информация, которая с очевидностью указывает на то, что данный автомобиль принадлежит юридическому лицу», — объяснил Воропаев.

Мошенники сами провоцируют ДТП: сначала едут по правилам, а когда водитель грузовичка, привыкший, что таким машинам, как у него, обычно уступают, не видит опасности, начинают резко разгоняться.

Можно ли вычислить автоподставщика на дороге

По словам Воропаева, определить автоподставщика на дороге визуально тяжело, в потоке они не выделяются.

Как не стать жертвой автоподставщиков

Автоюрист порекомендовал водить аккуратно, с соблюдением правил дорожного движения. Если произошла какая-то ситуация, не вестись на попытки стрясти с вас деньги. В случае нарушения ПДД всегда следует вызвать сотрудников ГИБДД.

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