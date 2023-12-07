Юрист раскрыл новую схему автоподставщиков и объяснил, как не стать их жертвой
Автоподставщики — это дорожные мошенники, которые инсценируют дорожно-транспортное происшествие (ДТП) или намеренно попадают в него. Цель одна — стрясти с водителя денег. Автоюрист Лев Воропаев рассказал о том, как аферисты выбирают жертву и почему заинтересовались машинами юридических лиц, а также как не попасться в их лапы.
Как автоподставщики выбирают жертву
По словам Воропаева, привлекательнее всего для дорожных мошенников неопытные водители, которых легко ввести в заблуждение, обмануть и надавить на них.
Но в последнее время всё чаще жертвами становятся водители на машинах юридических лиц. Так потому, что у них проще выманить большие суммы денег. Сами автоподставщики для этого выезжают на дорогих авто и стараются попадать в ДТП с машинами компаний.
«В основном они выбирают небольшие грузовички, типа «газели», на которых есть логотип либо иная рекламная информация, которая с очевидностью указывает на то, что данный автомобиль принадлежит юридическому лицу», — объяснил Воропаев.
Мошенники сами провоцируют ДТП: сначала едут по правилам, а когда водитель грузовичка, привыкший, что таким машинам, как у него, обычно уступают, не видит опасности, начинают резко разгоняться.
Можно ли вычислить автоподставщика на дороге
По словам Воропаева, определить автоподставщика на дороге визуально тяжело, в потоке они не выделяются.
Как не стать жертвой автоподставщиков
Автоюрист порекомендовал водить аккуратно, с соблюдением правил дорожного движения. Если произошла какая-то ситуация, не вестись на попытки стрясти с вас деньги. В случае нарушения ПДД всегда следует вызвать сотрудников ГИБДД.