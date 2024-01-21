Юрист раскрыла, кому не дадут налоговый вычет на покупку жилья. Хоть миллион бумажек собери

Юрист Ирина Гукова напомнила, что после покупки жилья россияне могут вернуть 13% от его стоимости, но она ограничивается 2 млн рублей, так что на руки можно получить только до 260 000 рублей. Но это всё равно отличная возможность увеличить семейный бюджет.

Однако, по словам специалиста, не всем одобрят оформление налогового вычета. Для этого россиянин должен выполнить несколько условий:

Собственник жилья впервые получает налоговый вычет на жильё — это его первая покупка, или за предыдущую он не оформлял вычет.

Продавец жилья не был близким родственником покупателя.

Покупатель должен выплачивать подоходный налог по форме 2-НДФЛ (как частное лицо, а не как ИП).

Жильё должно находиться в России.

При соблюдении всех пунктов проблем в получении налогового вычета возникнуть не должно.

Однако вычет не оформят, если квартиру купил работодатель или кто-то ещё, помимо собственника.

«Также не получится получить льготу с той части стоимости квартиры, которая оплачивалась материнским капиталом (к примеру, если квартира стоила 2 млн рублей и 500 000 оплачивались материнским капиталом), получить обратно можно будет лишь 195 000 рублей», — рассказала юрист «Известиям».

При этом такие компенсации от государства можно получить не только при покупке жилья. Когда ещё можно рассчитывать на выплаты — читайте здесь.