Юрист рассказал, как стрясти компенсацию за упавшую на машину сосульку
Зима уверенно вошла в свои права, снега периодически наметает столько, что его и на земле не везде успевают разгрести. Тем более нет гарантии, что на стоящую во дворе машину не прилетит «подарок» с крыши. В такой ситуации можно растеряться, ведь снег и сосульки — просто явления природы. Но есть люди, ответственные за то, чтобы наледь не вредила ни людям, ни их транспорту. С них и надо спрашивать. Порядок действий объяснил ведущий юрист ЕЮС Дмитрий Безделин.
Снег или сосульки повредили машину: порядок действий
Первые шаги
Вот что нужно предпринять, как только вы обнаружите ущерб:
- позвоните в полицию, там зафиксируют факт произошедшего;
- оставьте машину там, где она есть;
- не меняйте положение предметов, которые имеют отношение к происшествию;
- сфотографируйте и запишите на видео последствия падения снега или льда;
- если были свидетели, постарайтесь записать их данные.
Что делать дальше
Позже придётся заняться возмещением ущерба с виновника произошедшего:
- оценить ущерб;
- получить определение или постановление от полицейских;
- направить письменное требование о возмещение ущерба собственнику или управляющей компании;
- если собственник не отреагирует на претензию или откажет в ней, нужно направить исковое заявление в суд в порядке ст. 131,132 ГПК РФ;
- если же собственника здания или управляющую компанию установить не удастся, обратитесь в Росреестр.
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