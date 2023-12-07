Юрист рассказал, как стрясти компенсацию за упавшую на машину сосульку

Снег или сосульки повредили машину: порядок действий

Первые шаги

Вот что нужно предпринять, как только вы обнаружите ущерб:

позвоните в полицию, там зафиксируют факт произошедшего;

оставьте машину там, где она есть;

не меняйте положение предметов, которые имеют отношение к происшествию;

сфотографируйте и запишите на видео последствия падения снега или льда;

если были свидетели, постарайтесь записать их данные.

Что делать дальше

Позже придётся заняться возмещением ущерба с виновника произошедшего:

оценить ущерб;

получить определение или постановление от полицейских;

направить письменное требование о возмещение ущерба собственнику или управляющей компании;

если собственник не отреагирует на претензию или откажет в ней, нужно направить исковое заявление в суд в порядке ст. 131,132 ГПК РФ;

если же собственника здания или управляющую компанию установить не удастся, обратитесь в Росреестр.

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