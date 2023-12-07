Жизнь
08:00, 07 декабря 2023
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Юрист рассказал, как стрясти компенсацию за упавшую на машину сосульку

Зима уверенно вошла в свои права, снега периодически наметает столько, что его и на земле не везде успевают разгрести. Тем более нет гарантии, что на стоящую во дворе машину не прилетит «подарок» с крыши. В такой ситуации можно растеряться, ведь снег и сосульки — просто явления природы. Но есть люди, ответственные за то, чтобы наледь не вредила ни людям, ни их транспорту. С них и надо спрашивать. Порядок действий объяснил ведущий юрист ЕЮС Дмитрий Безделин.

Юрист рассказал, как стрясти компенсацию за упавшую на машину сосульку
© Freepik/teksomolika

Снег или сосульки повредили машину: порядок действий

Первые шаги

Вот что нужно предпринять, как только вы обнаружите ущерб:

  • позвоните в полицию, там зафиксируют факт произошедшего;
  • оставьте машину там, где она есть;
  • не меняйте положение предметов, которые имеют отношение к происшествию;
  • сфотографируйте и запишите на видео последствия падения снега или льда;
  • если были свидетели, постарайтесь записать их данные.

Что делать дальше

Позже придётся заняться возмещением ущерба с виновника произошедшего:

  • оценить ущерб;
  • получить определение или постановление от полицейских;
  • направить письменное требование о возмещение ущерба собственнику или управляющей компании;
  • если собственник не отреагирует на претензию или откажет в ней, нужно направить исковое заявление в суд в порядке ст. 131,132 ГПК РФ;
  • если же собственника здания или управляющую компанию установить не удастся, обратитесь в Росреестр.

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