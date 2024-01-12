Юрист рассказал, какие льготы можно со временем потерять

Каких льгот можно лишиться

Льготы многодетным

На парковку для многодетных семей в Москве. Для подтверждения своего права нужно один раз в три года подавать заявление с подтверждением статуса многодетной семьи и номером авто. Автоматически эта льгота не продляется, и если не платить за парковку — начнут приходить немалые штрафы.

Также лишиться бонусов от государства, можно потеряв статус многодетной семьи. Поэтому важно ещё и следить за сроком действия соответствующего удостоверения. Дело в том, что правила предоставления льгот отличаются по регионам: в одних они заканчиваются, когда совершеннолетия достигает старший ребёнок, в других — когда младший.

Ещё семья перестаёт считаться многодетной, если кого-то из родителей лишили родительских прав либо детей забрали на полное попечение государства. О скидке на оплату ЖКУ, налоговых льготах и дополнительных выплатах в этом случае можно забыть.

Льготы малоимущим и безработным

Здесь всё аналогично многодетным семьям. Россиянам из числа малоимущих и безработным нужно подтверждать свой статус, также они и вовсе могут его потерять, если перестанут соответствовать критериям.

Льготы инвалидам

Некоторые категории инвалидов должны подтверждать свой статус на заседаниях комиссий Медико-социальной экспертизы (МСЭ). По словам Соловьёва, это нужно, чтобы исключить случаи незаконного получения льгот и соцвыплат, а также злоупотребления статусом инвалида.

Субсидия на оплату ЖКУ

Для получения не важно, льготник вы или нет. Главное условие — на оплату коммуналки уходит значительная часть доходов. Потерять субсидию досрочно можно, если:

два месяца не платить по квитанциям;

не погасить задолженность за предыдущие три года;

вовремя не подтвердить право на субсидию;

изменить место жительства.

Юрист порекомендовал относиться к каждой льготе как к важной составляющей своего бюджета, ведь она либо экономит денежные средства, либо даёт право на их получение.

А ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов напомнил, в каком случае льгот могут лишиться пенсионеры.