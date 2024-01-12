Юрист рассказал, какие льготы можно со временем потерять
Бонусы к доходу никогда не бывают лишними, но далеко не все они бесконечны. Поэтому чтобы оградить себя от неожиданных разочарований, нужно следить за их сроками и условиями предоставления. Одним придётся подтверждать своё право, другим выполнить сразу несколько условий. Заслуженный юрист России Иван Соловьёв объяснил агентству «Прайм», сохранение каких льгот зависит от бдительности россиян.
Каких льгот можно лишиться
Льготы многодетным
На парковку для многодетных семей в Москве. Для подтверждения своего права нужно один раз в три года подавать заявление с подтверждением статуса многодетной семьи и номером авто. Автоматически эта льгота не продляется, и если не платить за парковку — начнут приходить немалые штрафы.
Также лишиться бонусов от государства, можно потеряв статус многодетной семьи. Поэтому важно ещё и следить за сроком действия соответствующего удостоверения. Дело в том, что правила предоставления льгот отличаются по регионам: в одних они заканчиваются, когда совершеннолетия достигает старший ребёнок, в других — когда младший.
Ещё семья перестаёт считаться многодетной, если кого-то из родителей лишили родительских прав либо детей забрали на полное попечение государства. О скидке на оплату ЖКУ, налоговых льготах и дополнительных выплатах в этом случае можно забыть.
Льготы малоимущим и безработным
Здесь всё аналогично многодетным семьям. Россиянам из числа малоимущих и безработным нужно подтверждать свой статус, также они и вовсе могут его потерять, если перестанут соответствовать критериям.
Льготы инвалидам
Некоторые категории инвалидов должны подтверждать свой статус на заседаниях комиссий Медико-социальной экспертизы (МСЭ). По словам Соловьёва, это нужно, чтобы исключить случаи незаконного получения льгот и соцвыплат, а также злоупотребления статусом инвалида.
Субсидия на оплату ЖКУ
Для получения не важно, льготник вы или нет. Главное условие — на оплату коммуналки уходит значительная часть доходов. Потерять субсидию досрочно можно, если:
- два месяца не платить по квитанциям;
- не погасить задолженность за предыдущие три года;
- вовремя не подтвердить право на субсидию;
- изменить место жительства.
Юрист порекомендовал относиться к каждой льготе как к важной составляющей своего бюджета, ведь она либо экономит денежные средства, либо даёт право на их получение.
А ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов напомнил, в каком случае льгот могут лишиться пенсионеры.