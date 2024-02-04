Юрист рассказала, какое имущество нельзя поделить при разводе

За развалом брака обычно следует развод, а за ним — морока в виде делёжки совместно нажитого имущества. Всех в первую очередь интересует, кому и в каких объёмах достанутся квартиры, дачи и машины. Но кто-то пытается покуситься и на кучу других вещей. Только вот многие из них не подпадают под категорию тех, которые можно поделить. Что к таким относится, NEWS.ru рассказала юрист Евгения Данилова.