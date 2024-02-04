Опубликовано 04 февраля 2024, 09:20
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Юрист рассказала, какое имущество нельзя поделить при разводе
За развалом брака обычно следует развод, а за ним — морока в виде делёжки совместно нажитого имущества. Всех в первую очередь интересует, кому и в каких объёмах достанутся квартиры, дачи и машины. Но кто-то пытается покуситься и на кучу других вещей. Только вот многие из них не подпадают под категорию тех, которые можно поделить. Что к таким относится, NEWS.ru рассказала юрист Евгения Данилова.
Итак, при разводе не удастся поделить:
- Личные вещи: одежда, обувь, аксессуары, гаджеты и прочее. Исключение — предметы роскоши и драгоценности.
- Подарки — даже если покупались на совместно нажитые деньги;
- вещи, купленные для несовершеннолетних детей: одежда, обувь, мебель, техника, школьные принадлежности, музыкальные инструменты, книги и так далее. Они предаются родителю, с которым после развода будет жить ребёнок.
- Вклады, открытые на имя детей. Они принадлежат детям — и точка. Поэтому не важно, кто из родителей их открыл и пополнял.
- Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. Оно принадлежит автору результата.
Как экологично рассказать ребёнку о разводе, ранее объяснила детский психолог, специалист по детско-родительским отношениям Валерия Степаненкова. Важно донести, что мама и папа не перестают его любить.