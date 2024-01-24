Юрист рассказала, в каких случаях можно развестись только через суд

Конечно, самый простой путь расторгнуть брак — сделать всё через ЗАГС. Но для этого должны быть выполнены два условия: и муж, и жена согласны плюс у них нет общих несовершеннолетних детей. В других случаях на официальный разрыв придётся потратить больше времени и сил. Как это происходит, рассказала адвокат, к. ю. н., председатель МКА «Постанюк и партнёры» Екатерина Малиновская.