Опубликовано 24 января 2024, 09:20
1 мин.
Юрист рассказала, в каких случаях можно развестись только через суд
Конечно, самый простой путь расторгнуть брак — сделать всё через ЗАГС. Но для этого должны быть выполнены два условия: и муж, и жена согласны плюс у них нет общих несовершеннолетних детей. В других случаях на официальный разрыв придётся потратить больше времени и сил. Как это происходит, рассказала адвокат, к. ю. н., председатель МКА «Постанюк и партнёры» Екатерина Малиновская.
Итак, подавать в суд придётся, если:
- один из супругов не согласен разводиться;
- человек не против расторжения брака, но заявление в ЗАГС не подаёт (это обязательное требование).
Большинство таких споров решает мировой суд, отметила Малиновская. Если развестись хотите вы, нужно подать исковое заявление о расторжении брака в судебный участок мирового судьи по месту жительства того, кто против.
В отдельных случаях предусмотрены другие варианты подачи иска:
- С истцом живут несовершеннолетние дети — можете обратиться в суд по своему месту жительства.
- У супругов есть споры о детях, то есть с кем те останутся, или об имуществе на сумму более 50 000 рублей — в районный суд или городской (если в городе нет деления на районы);
- Супруги не могут доехать в суд по месту жительства ответчика или нужно подать требование об алиментах — в суд по месту жительства истца.