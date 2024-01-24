Жизнь
Опубликовано 24 января 2024, 09:20
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Юрист рассказала, в каких случаях можно развестись только через суд

Конечно, самый простой путь расторгнуть брак — сделать всё через ЗАГС. Но для этого должны быть выполнены два условия: и муж, и жена согласны плюс у них нет общих несовершеннолетних детей. В других случаях на официальный разрыв придётся потратить больше времени и сил. Как это происходит, рассказала адвокат, к. ю. н., председатель МКА «Постанюк и партнёры» Екатерина Малиновская.
Юрист рассказала, в каких случаях можно развестись только через суд
© Freepik/freepik

Итак, подавать в суд придётся, если:

  • один из супругов не согласен разводиться;
  • человек не против расторжения брака, но заявление в ЗАГС не подаёт (это обязательное требование).

Большинство таких споров решает мировой суд, отметила Малиновская. Если развестись хотите вы, нужно подать исковое заявление о расторжении брака в судебный участок мирового судьи по месту жительства того, кто против.

В отдельных случаях предусмотрены другие варианты подачи иска:

  • С истцом живут несовершеннолетние дети — можете обратиться в суд по своему месту жительства.
  • У супругов есть споры о детях, то есть с кем те останутся, или об имуществе на сумму более 50 000 рублей — в районный суд или городской (если в городе нет деления на районы);
  • Супруги не могут доехать в суд по месту жительства ответчика или нужно подать требование об алиментах — в суд по месту жительства истца.
Автор:Кира Полякова
Редакция
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