Жизнь
Опубликовано 22 января 2024, 16:40
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За что не нужно платить в 2024 году, если вы уже на пенсии? Объяснил юрист

Как только россиянин выходит на пенсию, у него появляется множество льгот, причём неважно, остаётся он работать или уходит на заслуженный отдых. Одной из таких льгот считается освобождение от уплаты некоторых налогов, например имущественных. Но и тут есть свои нюансы. Подробнее о том, как работает схема, юрист Виноградов рассказал ниже.
За что не нужно платить в 2024 году, если вы уже на пенсии? Объяснил юрист
© Freepik/gpointstudio

Как объяснил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, для пенсионеров в части налогов есть немало льгот. Например, их пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца не облагаются налогом. А ещё они могут не платить налог на имущество, но только по одной единице в каждой категории.

Какие есть категории:

  • дом или его часть;
  • квартира;
  • комната;
  • гараж или машино-место;
  • хозяйственная постройка площадью до 50 кв. м на дачном участке;
  • творческая мастерская, ателье или студия (если пенсионер работает в творческом направлении);
  • земельные участки в размере до шести соток (но в некоторых регионах размер льготного участка может быть больше).

То есть если у пенсионера есть квартира, участок и гараж, то за них платить не придётся. А если есть две квартиры, то за одну из них нужно будет платить налог, причём выбрать, за какую именно, можно самому. А если этого не сделать, то за пенсионера решат в ФНС.

По словам Виноградова, пенсионерам ещё положены льготы при уплате транспортного налога, НДФЛ и судебной госпошлины.

Ранее юрист рассказывал, когда пенсионер может потерять часть льгот. Узнать об этом можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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