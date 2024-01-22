За что не нужно платить в 2024 году, если вы уже на пенсии? Объяснил юрист

Как объяснил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, для пенсионеров в части налогов есть немало льгот. Например, их пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца не облагаются налогом. А ещё они могут не платить налог на имущество, но только по одной единице в каждой категории.

Какие есть категории:

дом или его часть;

квартира;

комната;

гараж или машино-место;

хозяйственная постройка площадью до 50 кв. м на дачном участке;

творческая мастерская, ателье или студия (если пенсионер работает в творческом направлении);

земельные участки в размере до шести соток (но в некоторых регионах размер льготного участка может быть больше).

То есть если у пенсионера есть квартира, участок и гараж, то за них платить не придётся. А если есть две квартиры, то за одну из них нужно будет платить налог, причём выбрать, за какую именно, можно самому. А если этого не сделать, то за пенсионера решат в ФНС.

По словам Виноградова, пенсионерам ещё положены льготы при уплате транспортного налога, НДФЛ и судебной госпошлины.

Ранее юрист рассказывал, когда пенсионер может потерять часть льгот. Узнать об этом можно здесь.