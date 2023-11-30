За комнатку при храме в России просят, как за номер в Дубае. Паломничество нынче недёшево

По данным издания, гостиниц при храмах не так много, но несколько всё же есть. Правда, такой отдых нельзя назвать бюджетным. В некоторых местах цены сравнимы с четырёхзвёздочным отелем в Дубае.

Например, ночь в гостинице «Покровская» (расположена в Москве при Покровском монастыре) в самом простом одноместном номере площадью 16 кв. м. обойдётся в 6000 рублей. Для сравнения: сутки в отеле Royal Marina Inn в Дубае обойдутся в ту же сумму. Только отдыхать вы будете в номере площадью 60 кв. м.

Гостиница «Даниловская» (в Москве при Даниловском монастыре) обойдётся чуть дешевле. Там двухместный номер в 22 квадрата стоит 5600 рублей. При этом цены за ночь там доходят и до 25 000 рублей. За эти деньги можно переночевать в стометровом номере с видом на сад.

Впрочем, порой важнее не цена и метраж номера, а качество обслуживания. Иногда речь идёт о жизни и смерти. Так, семейная пара погибла в турецком отеле из-за халатности персонала.