За себя и того парня. Как быть, если приходится работать на праздниках, пока все отдыхают
Даже в новогодние праздники немало россиян вместо шампанского у ёлочки, катания с горок и кино с похмелья будет отбывать дежурство на работе. Казалось бы, праздник проходит мимо тебя, впору расстроиться и посчитать себя ущемлённым. Однако в работе на выходных есть свои бонусы, объяснила клинический психолог реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз» Дарья Серебрякова.
Если так случилось, что вы вынуждены работать в новогодние праздники, то не спешите расстраиваться. Прежде всего, миф о праздниках как о времени, когда мы отдыхаем, восполняемся, набираемся сил, проводим время с любимыми людьми, очень сильно переоценён.
И сотрудники правоохранительных органов, и наркологи подтвердят, что праздники, особенно затяжные, приводят к всплеску криминала, несчастных случаев и заболеваемости. В первую очередь из-за того, что люди более чем обычно злоупотребляют алкоголем и прочим, при этом оказываясь наедине с близкими без какой-либо структурированной деятельности, которая занимала их в обычные дни.
Каникулярное время для людей, которые не отличаются хорошими организационными способностями и саморегуляцией, не соблюдают традиции, ритуалы, не продумывают праздники заранее, становится просто бессистемным времяпрепровождением, которое очень быстро приводит к распаду режима, праздности, перееданию, алкогольному злоупотреблению, различным межличностным конфликтам и так далее.
Результатом такого безделья становятся различные межличностные конфликты — ещё и на нетрезвую голову. После праздников, которые многие с нетерпением ждут, как какого-то чуда, люди приходят к психологам с историями о разочаровании, проблемах в отношениях. И хорошо, если к психологу, а не к участковому.
Так что как минимум один бонус у работы в праздники точно есть: вы будете заняты делом, а не мучиться от безделья и оттого неосознанно провоцировать на конфликты родных. Если у вас с самодисциплиной не очень, а планы на активный отдых вы составить не успели, это далеко не худший вариант.
В целом, как правило, все люди, которые в итоге достигают карьерных высот или делают свой бизнес, работают больше обычного графика, берут дополнительную учёбу, дополнительные часы работы. Так что рассматривайте работу в праздники как вклад в личное будущее и карьерный рост.
Кроме того, в праздничные дни обычно выплачивается повышенная зарплата. А если ещё при этом мы занимаемся любимым делом, то это приводит к повышению самооценки, чувству нужности. И это неплохое начало для нового года!
Ещё один важный аспект: если вы работаете в праздничные недели, значит, у вас будут выходные позже. И если вдуматься, это даже лучше, чем отдыхать со всей страной в едином графике. В праздники во всех магазинах и культурных и развлекательных заведениях очереди, повышенные цены, ажиотаж, шумиха. Вы же сможете за праздники больше заработать и позволить себе провести время в кино, театре, музее или спа-салоне по более лояльным ценам с большим выбором, с лучшими местами и более внимательным сервисом и отношением персонала, что тоже является дополнительным преимуществом.
Я предлагаю не печалиться тем, кто работает в праздники. Всё равно какое-то время вы будете проводить с близкими. И очень здорово, если у вас налажены отношения таким образом, что они будут ценить это время и стараться организовать его наилучшим образом.