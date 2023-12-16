За себя и того парня. Как быть, если приходится работать на праздниках, пока все отдыхают

Результатом такого безделья становятся различные межличностные конфликты — ещё и на нетрезвую голову. После праздников, которые многие с нетерпением ждут, как какого-то чуда, люди приходят к психологам с историями о разочаровании, проблемах в отношениях. И хорошо, если к психологу, а не к участковому.

Так что как минимум один бонус у работы в праздники точно есть: вы будете заняты делом, а не мучиться от безделья и оттого неосознанно провоцировать на конфликты родных. Если у вас с самодисциплиной не очень, а планы на активный отдых вы составить не успели, это далеко не худший вариант.

В целом, как правило, все люди, которые в итоге достигают карьерных высот или делают свой бизнес, работают больше обычного графика, берут дополнительную учёбу, дополнительные часы работы. Так что рассматривайте работу в праздники как вклад в личное будущее и карьерный рост.

Кроме того, в праздничные дни обычно выплачивается повышенная зарплата. А если ещё при этом мы занимаемся любимым делом, то это приводит к повышению самооценки, чувству нужности. И это неплохое начало для нового года!

Ещё один важный аспект: если вы работаете в праздничные недели, значит, у вас будут выходные позже. И если вдуматься, это даже лучше, чем отдыхать со всей страной в едином графике. В праздники во всех магазинах и культурных и развлекательных заведениях очереди, повышенные цены, ажиотаж, шумиха. Вы же сможете за праздники больше заработать и позволить себе провести время в кино, театре, музее или спа-салоне по более лояльным ценам с большим выбором, с лучшими местами и более внимательным сервисом и отношением персонала, что тоже является дополнительным преимуществом.