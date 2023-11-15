За внука покинувшей Россию Пугачёвой взялись судебные приставы

Изначально проблемы у пары возникли из-за их компании — дистрибьютора уличных тренажёров «Нико спорт», узнал телеграм-канал Shot. Фирма выполняет государственные контракты и устанавливает площадки по заявкам столичных застройщиков.

В 2022 году выручка компании составила 10,5 млн рублей, а задолженность перед Федеральной налоговой службой — около 80 000 рублей. Деньги требуют от Алёны, которая числится генеральным директором компании.

Помимо этого, приставы занялись парой из-за их автомобиля, оформленного на компанию. За машиной числится немало штрафов, которые не оплачивают уже два года. Сумма взыскания тем временем подобралась к 60 000 рублей — сведения в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) передала ГИБДД.

Никита Пресняков — сын певицы Кристины Орбакайте и музыканта Владимира Преснякова — младшего. Пробовал себя в разных амплуа: играл в кино, снимал клипы и короткометражки, занимался музыкой и появлялся на телевидении. Осенью 2022 года вместе с женой уехал в США, где жил до этого в течение нескольких лет.