«Заберите хоть кто-нибудь!» Батрутдинов рассказал, какая женщина ему нужна
Звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов поговорил о личной жизни в эфире «Шоу Воли» на ТНТ. Известно, что 44-летний комик никогда не был в браке, да и сейчас ни с кем не состоит в отношениях. Что же ему нужно? По словам Тимура, сейчас он уже совсем никаких требований женщинам не ставит. Хотя ещё год назад надеялся, что встретит свой идеал — красивую и с богатым внутренним миром.
Другая участница шоу Ольга Серябкина предположила, что Батрутдинову нужна добрая, мягкая спутница. Чтобы уважала его и лишний раз не проверяла. Сам же Батрутдинов вообще никаких требований к будущей избраннице не выдвигает.
«Я пришёл к тому состоянию, когда у меня нет требований к женщине», — сказал комик.
На это его коллега Воля пошутил: «Можно я перефразирую? Заберите хоть кто-нибудь!» — воскликнул шоумен.
А всего-то год назад Тимур говорил в интервью, что для него не только «внешние прекрасности» важны, но и внутренний мир женщины. «А чтобы в девушке совпало всё и сразу, такое ещё надо поискать», — отмечал комик.
По его словам, его избранница не должна быть ревнивой и с пониманием должна относиться к его фотографиям с поклонницами. Сам же он даёт гарантию: если женится, то никогда не изменит.