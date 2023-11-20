«Заберите хоть кто-нибудь!» Батрутдинов рассказал, какая женщина ему нужна

Другая участница шоу Ольга Серябкина предположила, что Батрутдинову нужна добрая, мягкая спутница. Чтобы уважала его и лишний раз не проверяла. Сам же Батрутдинов вообще никаких требований к будущей избраннице не выдвигает.

«Я пришёл к тому состоянию, когда у меня нет требований к женщине», — сказал комик.

На это его коллега Воля пошутил: «Можно я перефразирую? Заберите хоть кто-нибудь!» — воскликнул шоумен.

А всего-то год назад Тимур говорил в интервью, что для него не только «внешние прекрасности» важны, но и внутренний мир женщины. «А чтобы в девушке совпало всё и сразу, такое ещё надо поискать», — отмечал комик.

По его словам, его избранница не должна быть ревнивой и с пониманием должна относиться к его фотографиям с поклонницами. Сам же он даёт гарантию: если женится, то никогда не изменит.