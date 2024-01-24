Заболели глаза после лыж? Так начинается снежная слепота

Снежная слепота (фотокератит) — это ожог роговицы и конъюнктивы из-за ультрафиолетовых лучей, которые отражаются от снега или льда, пояснил врач.

Самые частые симптомы снежной слепоты:

боль в глазах,

слезотечение,

покраснение,

затуманивание зрения,

головные боли.

Несмотря на пугающее название, это заболевание излечимо. Причём лечение у него довольно простое. Вот как лечат снежную слепоту:

капают слёзозаменители,

делают холодные компрессы,

принимают обезболивающее.

Но всё же, чем лечить снежную слепоту, лучше всё-таки её предупредить. Защититься помогут обычные тёмные очки, рассказал Кац. Такие очки блокируют или абсорбируют почти все ультрафиолетовые лучи. Если вы катаетесь в горах, стоит выбрать очки с категорией затемнения 3–4, посоветовал офтальмолог.

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