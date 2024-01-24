Жизнь
Опубликовано 24 января 2024, 23:20
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Заболели глаза после лыж? Так начинается снежная слепота

Все знают, что летом в солнечный день лучше не выходить из дома без тёмных очков. Однако такой аксессуар пригодится и зимой, чтобы у вас не развилась снежная слепота. Особенно подвержены ей те, кто долго находится в заснеженных местах — горнолыжники, любители зимней рыбалки и т. д. Что такое снежная слепота и как её вылечить, рассказал офтальмолог DocMed Михаил Кац.
Freepik/prostooleh

Freepik/prostooleh

Снежная слепота (фотокератит) — это ожог роговицы и конъюнктивы из-за ультрафиолетовых лучей, которые отражаются от снега или льда, пояснил врач.

Самые частые симптомы снежной слепоты:

  • боль в глазах,
  • слезотечение,
  • покраснение,
  • затуманивание зрения,
  • головные боли.

Несмотря на пугающее название, это заболевание излечимо. Причём лечение у него довольно простое. Вот как лечат снежную слепоту:

  • капают слёзозаменители,
  • делают холодные компрессы,
  • принимают обезболивающее.

Но всё же, чем лечить снежную слепоту, лучше всё-таки её предупредить. Защититься помогут обычные тёмные очки, рассказал Кац. Такие очки блокируют или абсорбируют почти все ультрафиолетовые лучи. Если вы катаетесь в горах, стоит выбрать очки с категорией затемнения 3–4, посоветовал офтальмолог.

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Автор:Евгения Лещова
Редакция
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