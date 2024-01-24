Заболели глаза после лыж? Так начинается снежная слепота
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Снежная слепота (фотокератит) — это ожог роговицы и конъюнктивы из-за ультрафиолетовых лучей, которые отражаются от снега или льда, пояснил врач.
Самые частые симптомы снежной слепоты:
- боль в глазах,
- слезотечение,
- покраснение,
- затуманивание зрения,
- головные боли.
Несмотря на пугающее название, это заболевание излечимо. Причём лечение у него довольно простое. Вот как лечат снежную слепоту:
- капают слёзозаменители,
- делают холодные компрессы,
- принимают обезболивающее.
Но всё же, чем лечить снежную слепоту, лучше всё-таки её предупредить. Защититься помогут обычные тёмные очки, рассказал Кац. Такие очки блокируют или абсорбируют почти все ультрафиолетовые лучи. Если вы катаетесь в горах, стоит выбрать очки с категорией затемнения 3–4, посоветовал офтальмолог.
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