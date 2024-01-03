Забросили тренировки на праздниках? Врач дала совет, как вернуться в зал
Новогодние выходные всегда вносят свои коррективы в привычный ритм жизни: даже у бывалых завсегдатаев спортзалов может случиться продолжительный перерыв в тренировках. Как снова приступить к тренировкам после долгих выходных без вреда для здоровья рассказала врач — травматолог-ортопед Первой ортопедической сети ОРТЕКА Дарья Черемисова.
Готовимся к возвращению в спортзал после новогодних праздников
Начните с небольших тренировок
Чтобы было легче вернуться к полноценным тренировкам, сперва введите короткие зарядки, пробежки или любые другие активности по душе.
Достаточно выделять около 30 минут в день, чтобы слегка размяться и привести мышцы в тонус. Делайте планку, отжимайтесь, качайте пресс, приседайте — для этих упражнений не требуется специальное оборудование, но они достаточно эффективны, чтобы помочь сохранить форму.
Чаще выходите на улицу
Свежий воздух поможет взбодриться, придаст сил, насытит кровь и органы кислородом. Ещё лучше — не просто гулять, а тренироваться на улице. Важное условие — наличие необходимой экипировки, хорошей спортивной обуви для зимы и защитных изделий (ортезы, бандажи, компрессионный трикотаж), которые сделают занятия не только более эффективными, но и безопасными.
Пейте воду
«На новогодних праздниках мы не очень пристально следим за своим питанием и едва ли соблюдаем правильный питьевой режим. А зря, ведь вода помогает быстрее выводить из организма токсины и ускоряет все остальные обменные процессы в организме».
Чтобы быстрее вернуться в форму, специалист порекомендовала пить достаточно чистой, простой воды. В идеале — каждый раз, когда чувствуете жажду. Если у вас с этим проблемы, заведите питьевой трекер и отмечайте в нём каждый выпитый стакан — в сутки должно получаться 7–8 штук.
Наладьте режим сна
Ночные гуляния и долгие посиделки в праздники быстро сбивают режим сна и бодрствования — восстановить привычный ритм потом очень сложно. При этом хороший сон нужен не только для нормальной продуктивности, но и для того, чтобы после работы или учёбы оставались силы на полноценную тренировку.
Чтобы восстановить режим, старайтесь каждый день ложиться на полчаса раньше, чем накануне. Так вы постепенно начнёте ложиться в привычное время, а ранние утренние подъёмы будут даваться с каждым днём всё легче.
Следите за питанием
Вернуться к сбалансированной диете после длинных праздников сложно не только физически, но и психологически. Черемисова порекомендовала постепенно переходить на более сбалансированный рацион: увеличивайте количество овощей, фруктов и клетчатки, понемногу уменьшайте порции до привычных размеров.
Не пытайтесь сразу тренироваться с привычной интенсивностью
По словам врача, после долгого перерыва не получится сразу начать тренироваться с прежней нагрузкой.
«Поэтому в первую неделю немного снизьте интенсивность тренировок, чтобы занятия проходили в комфортном темпе, а вам не приходилось пересиливать себя».
Нелишним будет подстраховаться и использовать ортезы и специальные тренировочные пояса, чтобы позвоночник, поясница и суставы также постепенно «вливались» в процесс.
Создайте дополнительную мотивацию
Иногда одного желания снова начать тренироваться бывает недостаточно. Создать дополнительную мотивацию помогут, например, новые кроссовки, футболка, тайтсы, а может, даже фитнес-браслет. Желание поскорее «выгулять» новую форму или опробовать новый гаджет порой мотивирует сильнее чего бы то ни было, считает врач.
Но очень важно в дальнейшем развивать самодисциплину — именно она послужит двигателем вашего прогресса и успеха.
«Помните, что организму нужно время на восстановление и возвращение в прежнюю форму. Выполняя перечисленные выше рекомендации, вы сможете быстрее перестроиться на нужный лад, но помните, что во всём важна мера», — порекомендовала специалист.