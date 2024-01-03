Забросили тренировки на праздниках? Врач дала совет, как вернуться в зал

Готовимся к возвращению в спортзал после новогодних праздников

Начните с небольших тренировок

Чтобы было легче вернуться к полноценным тренировкам, сперва введите короткие зарядки, пробежки или любые другие активности по душе.

Достаточно выделять около 30 минут в день, чтобы слегка размяться и привести мышцы в тонус. Делайте планку, отжимайтесь, качайте пресс, приседайте — для этих упражнений не требуется специальное оборудование, но они достаточно эффективны, чтобы помочь сохранить форму.

Чаще выходите на улицу

Свежий воздух поможет взбодриться, придаст сил, насытит кровь и органы кислородом. Ещё лучше — не просто гулять, а тренироваться на улице. Важное условие — наличие необходимой экипировки, хорошей спортивной обуви для зимы и защитных изделий (ортезы, бандажи, компрессионный трикотаж), которые сделают занятия не только более эффективными, но и безопасными.

Пейте воду