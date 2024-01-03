Жизнь
05:00, 03 января 2024
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Забросили тренировки на праздниках? Врач дала совет, как вернуться в зал

Новогодние выходные всегда вносят свои коррективы в привычный ритм жизни: даже у бывалых завсегдатаев спортзалов может случиться продолжительный перерыв в тренировках. Как снова приступить к тренировкам после долгих выходных без вреда для здоровья рассказала врач — травматолог-ортопед Первой ортопедической сети ОРТЕКА Дарья Черемисова.

Забросили тренировки на праздниках? Врач дала совет, как вернуться в зал
© Freepik/teksomolika

Готовимся к возвращению в спортзал после новогодних праздников

Начните с небольших тренировок

Чтобы было легче вернуться к полноценным тренировкам, сперва введите короткие зарядки, пробежки или любые другие активности по душе.

Достаточно выделять около 30 минут в день, чтобы слегка размяться и привести мышцы в тонус. Делайте планку, отжимайтесь, качайте пресс, приседайте — для этих упражнений не требуется специальное оборудование, но они достаточно эффективны, чтобы помочь сохранить форму.

Чаще выходите на улицу

Свежий воздух поможет взбодриться, придаст сил, насытит кровь и органы кислородом. Ещё лучше — не просто гулять, а тренироваться на улице. Важное условие — наличие необходимой экипировки, хорошей спортивной обуви для зимы и защитных изделий (ортезы, бандажи, компрессионный трикотаж), которые сделают занятия не только более эффективными, но и безопасными.

Пейте воду

«На новогодних праздниках мы не очень пристально следим за своим питанием и едва ли соблюдаем правильный питьевой режим. А зря, ведь вода помогает быстрее выводить из организма токсины и ускоряет все остальные обменные процессы в организме».

Чтобы быстрее вернуться в форму, специалист порекомендовала пить достаточно чистой, простой воды. В идеале — каждый раз, когда чувствуете жажду. Если у вас с этим проблемы, заведите питьевой трекер и отмечайте в нём каждый выпитый стакан — в сутки должно получаться 7–8 штук.

Наладьте режим сна

Ночные гуляния и долгие посиделки в праздники быстро сбивают режим сна и бодрствования — восстановить привычный ритм потом очень сложно. При этом хороший сон нужен не только для нормальной продуктивности, но и для того, чтобы после работы или учёбы оставались силы на полноценную тренировку.

Чтобы восстановить режим, старайтесь каждый день ложиться на полчаса раньше, чем накануне. Так вы постепенно начнёте ложиться в привычное время, а ранние утренние подъёмы будут даваться с каждым днём всё легче.

Следите за питанием

Вернуться к сбалансированной диете после длинных праздников сложно не только физически, но и психологически. Черемисова порекомендовала постепенно переходить на более сбалансированный рацион: увеличивайте количество овощей, фруктов и клетчатки, понемногу уменьшайте порции до привычных размеров.

Не пытайтесь сразу тренироваться с привычной интенсивностью

По словам врача, после долгого перерыва не получится сразу начать тренироваться с прежней нагрузкой.

«Поэтому в первую неделю немного снизьте интенсивность тренировок, чтобы занятия проходили в комфортном темпе, а вам не приходилось пересиливать себя».

Нелишним будет подстраховаться и использовать ортезы и специальные тренировочные пояса, чтобы позвоночник, поясница и суставы также постепенно «‎вливались» в процесс.

Создайте дополнительную мотивацию

Иногда одного желания снова начать тренироваться бывает недостаточно. Создать дополнительную мотивацию помогут, например, новые кроссовки, футболка, тайтсы, а может, даже фитнес-браслет. Желание поскорее «выгулять» новую форму или опробовать новый гаджет порой мотивирует сильнее чего бы то ни было, считает врач.

Но очень важно в дальнейшем развивать самодисциплину — именно она послужит двигателем вашего прогресса и успеха.

«Помните, что организму нужно время на восстановление и возвращение в прежнюю форму. Выполняя перечисленные выше рекомендации, вы сможете быстрее перестроиться на нужный лад, но помните, что во всём важна мера», — порекомендовала специалист.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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