Забудьте о мясе и яйцах. Что нельзя есть в Великий пост

Что можно и нельзя есть в Великий пост

Больше 40 дней верующие не употребляют в пищу мясные и молочные продукты, рыбу и яйца. Если придерживаться строгих правил, в определённые дни нужно есть только сырую пищу, а в некоторые даты отказаться от еды вообще.

Что можно, а что нельзя есть в пост, определяется древним монастырским уставом. Однако жизнь современного человека отличается от жизни в монастыре века назад. Поэтому православная церковь призывает верующих выбирать себя испытание по силам. Для этого желательно посоветоваться и со священником, и с врачом.

Самыми строгими седмицами Великого поста считаются первая и последняя недели. В это время по правилам можно есть только свежие, сушёные и солёные овощи и фрукты, хлеб, мёд, орехи. Строгий монастырский устав предполагает, что:

в первый день верующие полностью отказываются от пищи;

едят пищу без масла во вторник и четверг;

в среду и пятницу практикуют сухоядение (употребление не подвергавшейся термической обработке пищи без масла);

в выходные можно горячую пищу с растительным маслом или без него.

Но обычно миряне (обычные верующие, не монахи и не священнослужители) едят на первой неделе также каши, супы, жареные, варёные или печёные овощи и грибы.

Во время поста не только нельзя употреблять скоромную (от теплокровных животных) пищу, но и объедаться постной не рекомендуется. Запрещено также употреблять алкоголь (за исключением нескольких дней, когда устав разрешает выпить немного вина).

Ограничения в пост касаются не только пищи. В частности, супругам рекомендуется по возможности и взаимному согласию воздержаться от секса.

Как подготовиться к Великому посту

Перед Великим постом по правилам есть четыре недели подготовки.