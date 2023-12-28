Забудьте про одинаковую посуду! Россиянам рассказали, как украшать новогодний стол
Продумать меню для новогоднего стола, конечно, важно. Но многие порой забывают про не менее важный аспект — сервировку. А ведь фотографии застолья делают даже чаще, чем поднимают бокалы за год уходящий и наступающий. Представители сферы ресторанного бизнеса рассказали о трендах в сервировке стола на Новый год — 2024.
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Очаровательный и романтичный тренд этого Нового года — банты , рассказала совладелица ресторана BLONDIE и бара SiSi Любовь Лазарева.
«Их можно использовать в различных видах декора, в том числе в ёлочных украшениях, гирляндах, венках, а также в качестве модного аксессуара. Кроме того, их можно оригинально повязать на ножку бокала, чтобы удивить гостей. Особенно эффектно будут смотреться бархатные или атласные ленты, аккуратно завязанные на узелок», — сказала эксперт.
Ещё один незаменимый элемент новогоднего декора — илекс. Это зимнее растение с красными ягодными веточками, напоминающими плоды рябины, — отличный наполнитель для зимних букетов. А ещё его можно использовать для упаковки подарков близким, посоветовала Лазарева.
Интересно на новогоднем столе смотрится посуда, которая собрана из разных сервизов : некоторые салаты в хрустале, другие — в керамике, фарфоре или даже в бабушкином тёмном серебре, добавил директор по развитию ресторанного холдинга Family Garden Александр Кроитор.
«Горячее, например, — в терракоте или в чугуне на деревянной доске. Овощи, соленья и зелень на праздничном столе тоже важно выкладывать красиво: они хорошо смотрятся на деревянной или бамбуковой посуде — это помогает добавить уюта. Конечно, не забываем о хрустале для игристого, а мандарины складываем в вазу вместе с листьями», — пояснил эксперт.
Он посоветовал для украшения стола добавить к нарезкам листья салата и зелени, к рыбе — дольки лимона или укроп. Если на столе сельдь, к ней подойдут кольца репчатого лука, отварной картофель с укропом и сливочным маслом. Буженину стоит сервировать луком и зеленью, отдельно добавив соусники с горчицей и хреном, заключил Кроитор.