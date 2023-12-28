Забудьте про одинаковую посуду! Россиянам рассказали, как украшать новогодний стол

Ещё один незаменимый элемент новогоднего декора — илекс. Это зимнее растение с красными ягодными веточками, напоминающими плоды рябины, — отличный наполнитель для зимних букетов. А ещё его можно использовать для упаковки подарков близким, посоветовала Лазарева.

Интересно на новогоднем столе смотрится посуда, которая собрана из разных сервизов : некоторые салаты в хрустале, другие — в керамике, фарфоре или даже в бабушкином тёмном серебре, добавил директор по развитию ресторанного холдинга Family Garden Александр Кроитор.