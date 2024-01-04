Зачем женщинам вышивать 4 января? Традиции и приметы в Настасьин день

Чем следует заниматься 4 января: - делать заготовки к Рождеству; - молиться о благополучной беременности без осложнений; - сходить в церковь, чтобы просить о рождении здорового ребёнка, а также чтобы помолиться о защите рода от арестов.

Что нельзя делать в Настасьин день: - ссориться, говорить колкости, пребывать в негативных мыслях — всё это к неудаче; - ходить босиком по дому — можно лишиться денег; - обижать домашних животных, чтобы весь год не пришлось страдать от головных болей и хромоты; - устраивать шумные гулянки, иначе в дом проберутся злые духи; - прокалывать уши, делать татуировки, так как считается, что раны, полученные в этот день, будут долго заживать, написала «Общественная служба новостей».

Говорят, что новый год — это новая жизнь. Так что в январе многие решаются кардинально поменять жизнь и вступают в брак. Вот что по этому поводу говорят приметы.