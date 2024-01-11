Задают вопросы, «воскрешают» мертвецов. 5 ярких фактов про чат-ботов
Чат-боты помогают компаниям общаться с пользователями: отвечают на вопросы, принимают заказы и платежи. Их можно встретить в мессенджерах, мобильных приложениях, на сайтах. Собрали пять неочевидных фактов про эту технологию.
© Stable Diffusion
Простые чат-боты обычно выдают ответы на часто задаваемые вопросы. Более сложные боты действуют на основе искусственного интеллекта, методов обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP) и машинного обучения, которые позволяют программе понимать и интерпретировать запросы пользователей и выдавать развернутый персонализированный ответ.
К середине 2021 года российские компании переложили на чат-ботов две трети клиентских запросов.
В виде чат-ботов «воскрешают» умерших людей. Такие примеры были и в России.
В 2019 году чат-бот российского банка пожелал клиентке, чтобы ей отрезали пальцы.
Прототипом чат-бота считается программа Eliza, разработанная американским ученым Джозефом Вейзенбаумом в 1966 году. Она умела поддерживать разговор с человеком, имитируя психотерапевта.