Задыхаетесь во сне? Вот как от этого избавиться

Самая распространённая разновидность апноэ — обструктивное апноэ во сне. Почему оно возникает? В норме во время вдоха в дыхательных путях формируется отрицательное давление, стенки глотки сближаются, а просвет сужается.

Если изначально просвет был узкий, то стенки спадаются полностью — и человек какое-то время не может сделать вдох. Только после того как сигнал поступает в головной мозг, происходит сокращение мышц, и происходит вдох. Таких остановок дыхания за ночь может быть несколько. При лёгкой степени — до 15 эпизодов в час, при средней — 15–30, а при тяжёлой — более 30.

Самой частой причиной апноэ во сне является ожирение из-за сдавления гортани жировой тканью. На втором месте — патология ЛОР-органов , у детей на первом месте — гипертрофия аденоидов.

Как же самостоятельно заподозрить у себя апноэ? Основные признаки: - храп во сне, - ожирение, - дневная сонливость.

При тяжёлых формах страдающий от апноэ может узнать о своей проблеме от человека, который спит рядом, — тому заметны эпизоды прекращения дыхания.

Также есть специальные тесты, позволяющие заподозрить апноэ, например, шкала Эпворта и шкала STOP-BANG.

Что делать, если вы подозреваете у себя апноэ? Первым делом — идти на консультацию к ЛОРу. Он может назначить компьютерную томографию придаточных пазух носа, которая даст информацию о состоянии ЛОР-органов, а также зубочелюстной системы. Если у человека обнаружат аномалию зубочелюстной системы, его направят к ортодонту.

Золотой стандарт в диагностике апноэ сейчас — консультация сомнолога и проведение полисомнографии. Это метод, когда во время сна человека анализируется показатели храпа, дыхательного потока.

Лечат апноэ, устраняя причину его появления (может потребоваться снижение веса, лечение заболеваний ЛОР-органов, патологии зубочелюстной системы).

Также проводят сипап-терапию. Это метод, при котором воздух подают через маску под небольшим давлением, за счёт этого стенки дыхательных путей не спадаются.

Пациентам с обструктивным апноэ во сне придётся скорректировать образ жизни: - снизить массу тела при её избытке; - бросить курить, не принимать алкоголь; - не принимать снотворные препараты и препараты с фенобарбиталом (корвалол, валосердин); - спать на боку с возвышенным изголовьем; - обеспечить оптимальную влажность в спальне — 40–60%.

Можно ли избавиться от апноэ навсегда? На этот вопрос можно ответить индивидуально каждому пациенту, разобравшись в его ситуации. Например, если причиной является гипертрофия аденоидов, то после их удаления, апноэ исчезает, объяснила Полякова.

А вот если апноэ во сне страдает пожилой лежачий пациент с ожирением и множеством других болезней, то убрать первопричину (сбросить вес) не получится. В таком случае методом лечения будет сипап-терапия.