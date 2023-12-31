«Закрыл рот». Шуфутинский поделился секретом своего похудения почти на 20 кило

Шуфутинский признался, что сел на диету вынужденно — понял, что ему ещё «хочется пожить», поэтому другого выхода, кроме как начать следить за собой у него нет.

Секрет своей стройности артист объяснил так: «Просто закрыл рот». Он убрал из меню углеводы, хлеб, копчёную и жареную пищу. А заодно и алкоголь, рассказал он в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Теперь артист позволяет себе выпить и вкусно поесть, но сладкое всё равно старается ограничивать. Как только весы показывают больше 95 кило, он временно пересматривает рацион, поделился шансонье.

Ведущая и актриса Алла Довлатова тоже похудела, аж на 4 кило за месяц. Причём её диета включала в себя даже сало. Звезда рассказала, как такое вообще возможно.