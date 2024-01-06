Залили всю скатерть во время застолья? Лайфхаки по избавлению от пятен
Каждый яркий и весёлый праздник в итоге заканчивается, и наступает время уборки. Перед Рождеством нужно привести дом в порядок, и если протереть пыль и помыть полы ещё выполнимо, то отстирать скатерть от следов былой роскоши бывает почти нереально. Специалистка Рыжкова рассказала, как спасти ткань и подготовить её к следующим праздникам.
Эксперт Synergetic Ольга Рыжкова объяснила, что перед тем как приступать к стирке скатерти, нужно определиться с типом ткани. А всё потому, что для каждого типа подходит разный вид стирального средства.
- Полиэстер лучше стирать жидкими средствами.
- Хлопок — стиральным порошком.
- Простой лён — стиральным порошком.
- Окрашенный лён — гелем для стирки.
- Ткань с водоотталкивающей пропиткой — гелем для стирки мембранных тканей (плюс режим, указанный на ярлыке скатерти).
Как выводить пятна со скатерти?
- Жир — обработать пятновыводителем перед стиркой.
- Вино, коньяк, кофе, чай, фрукты, сок — обработать кислородным пятновыводителем перед стиркой.
- Воск или парафин от свечей — механически счистить с ткани, а жировое пятно обработать жидким пятновыводителем перед стиркой.
- Мандарины — замочить в воде, обработать энзимным пятновыводителем, потом стирать.
Если пятно попалось слишком упрямое, въевшееся или застаревшее, то придётся повторить процедуру с пятновыводителем, потому что с первого раза след может не отойти. Ещё больше советов от эксперта Рыжковой можно узнать здесь.