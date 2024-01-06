Жизнь
22:00, 06 января 2024
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Залили всю скатерть во время застолья? Лайфхаки по избавлению от пятен

Каждый яркий и весёлый праздник в итоге заканчивается, и наступает время уборки. Перед Рождеством нужно привести дом в порядок, и если протереть пыль и помыть полы ещё выполнимо, то отстирать скатерть от следов былой роскоши бывает почти нереально. Специалистка Рыжкова рассказала, как спасти ткань и подготовить её к следующим праздникам.

Залили всю скатерть во время застолья? Лайфхаки по избавлению от пятен
© Anastasia Zhenina / Unsplash

Эксперт Synergetic Ольга Рыжкова объяснила, что перед тем как приступать к стирке скатерти, нужно определиться с типом ткани. А всё потому, что для каждого типа подходит разный вид стирального средства.

  1. Полиэстер лучше стирать жидкими средствами.
  2. Хлопок — стиральным порошком.
  3. Простой лён — стиральным порошком.
  4. Окрашенный лён — гелем для стирки.
  5. Ткань с водоотталкивающей пропиткой — гелем для стирки мембранных тканей (плюс режим, указанный на ярлыке скатерти).

Как выводить пятна со скатерти?

  • Жир — обработать пятновыводителем перед стиркой.
  • Вино, коньяк, кофе, чай, фрукты, сок — обработать кислородным пятновыводителем перед стиркой.
  • Воск или парафин от свечей — механически счистить с ткани, а жировое пятно обработать жидким пятновыводителем перед стиркой.
  • Мандарины — замочить в воде, обработать энзимным пятновыводителем, потом стирать.

Если пятно попалось слишком упрямое, въевшееся или застаревшее, то придётся повторить процедуру с пятновыводителем, потому что с первого раза след может не отойти. Ещё больше советов от эксперта Рыжковой можно узнать здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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