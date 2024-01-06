Залили всю скатерть во время застолья? Лайфхаки по избавлению от пятен

Эксперт Synergetic Ольга Рыжкова объяснила, что перед тем как приступать к стирке скатерти, нужно определиться с типом ткани. А всё потому, что для каждого типа подходит разный вид стирального средства.

Полиэстер лучше стирать жидкими средствами. Хлопок — стиральным порошком. Простой лён — стиральным порошком. Окрашенный лён — гелем для стирки. Ткань с водоотталкивающей пропиткой — гелем для стирки мембранных тканей (плюс режим, указанный на ярлыке скатерти).

Как выводить пятна со скатерти?

Жир — обработать пятновыводителем перед стиркой.

Вино, коньяк, кофе, чай, фрукты, сок — обработать кислородным пятновыводителем перед стиркой.

Воск или парафин от свечей — механически счистить с ткани, а жировое пятно обработать жидким пятновыводителем перед стиркой.

Мандарины — замочить в воде, обработать энзимным пятновыводителем, потом стирать.

Если пятно попалось слишком упрямое, въевшееся или застаревшее, то придётся повторить процедуру с пятновыводителем, потому что с первого раза след может не отойти. Ещё больше советов от эксперта Рыжковой можно узнать здесь.