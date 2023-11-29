Замело снегом по пути на работу? Вот как не получить выговор за опоздание

По словам Соловьёва, есть смысл снимать на видео путь от дома до работы. Важно, чтобы на нём было видно, как весь транспорт стоит и сколько снега на дороге. С этим роликом в случае чего можно будет обратиться в суд.

Также юрист советует в любом случае звонить на работу и предупреждать, что вы опаздываете. При разбирательствах это будет ещё один аргумент в вашу пользу.