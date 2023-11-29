00:10, 29 ноября 2023
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Замело снегом по пути на работу? Вот как не получить выговор за опоздание
Опаздывать на работу нельзя, за это могут наказать. Оправдания в духе «Вы видели, какой снегопад? Не пройти не проехать» могут и не сработать. Начальник вправе пожать плечами и влепить выговор. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв рассказал, какие аргументы привести руководству, чтобы оно не смогло вас наказать в такой ситуации.
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По словам Соловьёва, есть смысл снимать на видео путь от дома до работы. Важно, чтобы на нём было видно, как весь транспорт стоит и сколько снега на дороге. С этим роликом в случае чего можно будет обратиться в суд.
Также юрист советует в любом случае звонить на работу и предупреждать, что вы опаздываете. При разбирательствах это будет ещё один аргумент в вашу пользу.