Заметили язвочку во рту? Срочно бегите к зубному, пока она вас не убила
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Почему появляется рак полости рта
Факторы риска рака ротовой полости:
- хронические травмы, появляющиеся на одном и том же месте, например от прикусывания губ;
- курение;
- частое употребление очень горячих напитков или еды. Они приводят к поражениям, из-за которых нормальные клетки со временем перерождаются в онкологические, предупредила Ивашенцева.
Как стоматологи выявляют рак
Есть определённые признаки состояния ротовой полости, по которым зубной врач может заподозрить онкологию, отметила Ивашенцева.
Вот самые яркие проявления рака в полости рта, при которых нужно срочно идти к врачу:
- язвы и эрозии на слизистой оболочке полости рта, которые долго не проходят. Чаще всего они бывают на дёснах, нёбе и в костных структурах челюсти, реже — на губах и подъязычной области;
- поражения слизистой, которые не беспокоят пациента, но и не поддаются лечению, в том числе антибактериальными препаратами.
Опасность в том, что без посторонней помощи человек не сможет вовремя их заметить из-за того, что они находятся не на виду. Врач обязательно должен обратить внимание пациента на такие образования.
Чем опасно самолечение полости рта
Если вы обнаружили у себя во рту выпуклые образования, узелки или долго не заживающие язвы, нужно сразу записаться к стоматологу, посоветовала Ивашенцева в беседе с «Аргументами и фактами».
Самолечение в таких случаях недопустимо, потому что можно упустить драгоценное время.
Причём упустить в этом случае можно не только рак, но и другие опасные заболевания. Например, неприятный запах изо рта (галитоз) вкупе с сухостью и жжением во рту могут указывать на сахарный диабет.
Если стоматолог назначил лечение, а оно не помогло, тоже нужно обязательно сообщить ему об этом, заключила врач.
Кстати, зубы иногда начинают болеть во время простуды, а иногда — ночью. В том и в другом случае на это есть причины, которые тоже не стоит игнорировать.