Голод вернулся. Худевшие на «Оземпике» столкнулись с неожиданной побочкой

Эффективность «Оземпика» для похудения объясняется тем, что он подавляет гормоны, благодаря которым мы чувствуем голод, и сохраняет ощущение сытости надолго.

Миллионы людей сидели на «Оземпике» без всяких на то показаний и теряли до 10% массы тела всего за три месяца. Только вот оказалось, что на препарате нужно сидеть пожизненно, иначе можно запросто вернуть прежний вес и даже больше, сообщило издание Daily Mail.

41-летняя американка Артемис Баяндор рассказала таблоиду, что покупала «Оземпик» по специальным купонам всего за $25 (около 2200 рублей) и поначалу была в полном восторге от эффекта. За полгода она сбросила 7 кило.

Но купоны закончились, а без них месячный курс препарата обошёлся бы ей уже в $1400 (почти 123 000 рублей). Женщина отказалась от приёма, и уже через месяц вернула первоначальный вес. А ещё через несколько месяцев весы показывали ещё на 9 кило больше.

Похоже, удержать вес после отмены «Оземпика» действительно сложно, потому что людей начинает мучить просто зверский голод. 25-летняя Мередит Шорр пожаловалась журналистам, что через 5–6 недель после окончания приёма «Оземпика» готова была на стену лезть от голода.

Девушка тоже вернула 5 кило, на которые похудела. И возможно, набрала бы больше, но вовремя решила перейти на ЗОЖ.

Единственный выход не набрать вес после «Оземпика» — повысить физическую активность. 36-летний Сэм Техада признался, что быстро начал возвращать 28 кило, которые сбросил на «Оземпике», из-за постоянного чувства голода. Мужчина вовремя взял себя в руки, но для этого ему пришлось буквально жить в тренажёрном зале. Вместо 2 раз в неделю он стал ходить туда по 4–5 раз.

Что за препарат «Оземпик» и почему с его помощью весьма опасно худеть — читайте тут.