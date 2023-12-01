Замучили тревожные мысли? Психолог назвала 5 техник, чтобы успокоиться

Психотерапевт, медицинский психолог Юлия Лушникова назвала РИАМО 5 техник дистанцирования и объяснила, как их использовать.

Озвучьте мысль, которая не даёт вам покоя. Например: «У меня ничего не получится». Затем отследите эмоции и ощущения в теле. Следующий шаг — произнесите: «У меня есть мысль, что у меня ничего не получится». Снова прислушайтесь к себе. И последнее: «Я замечаю, что у меня есть мысль, что у меня ничего не получится». В итоге, по словам психолога, интенсивность негативного мышления снизится.

Представьте три корзины: прошлое, настоящее и будущее. Отправляйте негативную мысль в одну из них. Например, вспомнили о неудаче на работе — выбросьте в «Прошлое».

Представьте, что вы стоите у ворот на большом, красивом футбольном поле, а на мяче написано то, что вас расстраивает. Дышите ровно и спокойно. Увидели надпись на мяче — сделайте шаг назад и пните его. Смотрите за тем, как он отдаляется от вас. Сделайте глубокий вдох.

Представьте мультяшного персонажа, который символизирует ваши чувства, но которого в то же время нельзя воспринять всерьёз — например, Пятачка или Скруджа Макдака. Представьте, как негативные мысли проговариваются его голосом — так они станут менее важными. Ещё вариант: записать мысли на диктофон и изменить с помощью преобразователя голоса.