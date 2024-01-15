Замуж за экстрасенса. Стало известно, кто стал новым «холостяком» на ТНТ
Главным героем нового шоу о любви на ТНТ наподобие «Холостяка» станет победитель 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати. Шоу называется «Невеста. Экстра любовь». Отличие от «Холостяка» в том, что поисками невесты займётся не просто человек из шоу-бизнеса, а экстрасенс. На сердце 36-летнего Гецати претендовали тысячи девушек, но только 16 из них отправятся вместе с ним в путешествие в Марокко.
Съёмки первого выпуска шоу прошли в московском отеле. В следующих выпусках события будут разворачиваться в африканском Марокко. Там одна из 16 участниц станет невестой экстрасенса. В целом в кастинге участвовало несколько тысяч девушек.
Гецати прославился после того, как стал победителем 18-сезона шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. В этой передаче участники соревнуются в «сверхспособностях», хотя некоторые подозревают, что на самом деле всё это постановка с заранее прописанными сценариями. На своём сайте Гецати пишет, что добро на участие в проекте дали ему духи. Видимо, поиск невесты одобрили тоже они.
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