Замуж за экстрасенса. Стало известно, кто стал новым «холостяком» на ТНТ

Съёмки первого выпуска шоу прошли в московском отеле. В следующих выпусках события будут разворачиваться в африканском Марокко. Там одна из 16 участниц станет невестой экстрасенса. В целом в кастинге участвовало несколько тысяч девушек.

Гецати прославился после того, как стал победителем 18-сезона шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. В этой передаче участники соревнуются в «сверхспособностях», хотя некоторые подозревают, что на самом деле всё это постановка с заранее прописанными сценариями. На своём сайте Гецати пишет, что добро на участие в проекте дали ему духи. Видимо, поиск невесты одобрили тоже они.

Экстрасенсорику не стоит путать с медицинским гипнозом. Последний действительно помогает людям в борьбе с депрессией и неврозами. Что происходит на сеансе гипноза и как он работает — узнайте здесь.