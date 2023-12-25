Заплати за меня, если что. Как найти поручителя по кредиту

1. Обратиться к родственникам или знакомым.

Но они могут отказать. Ведь поручителем стоит быть, если вам выгодно, чтобы другой человек получил заём. Это возможно в отношениях супругов, родителей и детей, партнёров по бизнесу, когда кредит берётся на общие цели. В остальных случаях нести риски без выгод для себя мало кому захочется.

2. Нанять профессиональных поручителей за плату.

Реклама подобных услуг есть в интернете, но тут нужно учесть нюансы.

Во-первых, сопоставить, сколько придётся заплатить за такое поручительство, а во сколько обойдётся кредит по более высокой ставке, но без поручителей. Возможно, второе окажется выгоднее и точно надёжнее.

Во-вторых, не нарваться на мошенников. Лже-поручители могут взять предоплату и скрыться с ней в неизвестном направлении. Поэтому важно заключать договор, проверив предварительно наличие регистрации юрлица или ИП, стаж работы, отзывы и т. п.

3. Предприниматели могут обратиться в региональные гарантийные фонды.

Эти организации созданы специально для поддержки малого и среднего бизнеса. Подобные фонды берут комиссию за предоставленное поручительство, в среднем 0,5–1,5% годовых единовременно или в рассрочку.