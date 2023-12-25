Заплати за меня, если что. Как найти поручителя по кредиту
Иногда чтобы получить кредит в банке, нужно найти поручителя — человека, который обязуется погасить ваш долг, если это не сделаете вы. С поручителем банк может одолжить деньги под меньший процент или дать большую сумму. Но найти такого человека непросто. Рассказываем о трёх вариантах, как это сделать
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1. Обратиться к родственникам или знакомым.
Но они могут отказать. Ведь поручителем стоит быть, если вам выгодно, чтобы другой человек получил заём. Это возможно в отношениях супругов, родителей и детей, партнёров по бизнесу, когда кредит берётся на общие цели. В остальных случаях нести риски без выгод для себя мало кому захочется.
2. Нанять профессиональных поручителей за плату.
Реклама подобных услуг есть в интернете, но тут нужно учесть нюансы.
Во-первых, сопоставить, сколько придётся заплатить за такое поручительство, а во сколько обойдётся кредит по более высокой ставке, но без поручителей. Возможно, второе окажется выгоднее и точно надёжнее.
Во-вторых, не нарваться на мошенников. Лже-поручители могут взять предоплату и скрыться с ней в неизвестном направлении. Поэтому важно заключать договор, проверив предварительно наличие регистрации юрлица или ИП, стаж работы, отзывы и т. п.
3. Предприниматели могут обратиться в региональные гарантийные фонды.
Эти организации созданы специально для поддержки малого и среднего бизнеса. Подобные фонды берут комиссию за предоставленное поручительство, в среднем 0,5–1,5% годовых единовременно или в рассрочку.