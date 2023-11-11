Запотевают окна в квартире? Спасут ситуацию эти 3 комнатных растения
В холодное время года нередко запотевают окна в квартирах. Конденсат образуется из-за резкого перепада температур, ведь зимы в средней полосе всё ещё морозные, а отопление всё ещё плохо регулируется. Победить влагу на стёклах помогут некоторые комнатные растения, рассказала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
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Одним из растений, способным справиться с этой проблемой, является английский плющ. Он очищает воздух и нормализует уровень влажности в помещении. Но его лучше не сажать, если в доме есть домашние животные. Плющ ядовит для питомцев.
Два других растения зверятам не угрожают, это лилия и пальма. Они тоже улучшают состояние воздуха в комнате. По словам агронома, лилия также эффективно борется с плесенью в доме.
Как мы писали ранее, плесень в квартире — это не только неприятно, но и опасно для здоровья. Вот некоторые признаки токсичного влияния плесени на организм человека:
- хроническая усталость;
- нарушения сна;
- перепады настроения, тревога;
- трудности с концентрацией внимания;
- затуманенность сознания;
- проблемы с памятью;
- проблемы с пищеварением;
- мигрени и головные боли;
- проблемы с кожей: экзема, псориаз, сыпь;
- кашель, хрипы, одышка;
- насморк, заложенность носовых пазух, слезотечение, боль в горле;
- мышечная слабость;
- боли в суставах;
- пищевая чувствительность.