Жизнь
09:00, 11 ноября 2023
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Запотевают окна в квартире? Спасут ситуацию эти 3 комнатных растения

В холодное время года нередко запотевают окна в квартирах. Конденсат образуется из-за резкого перепада температур, ведь зимы в средней полосе всё ещё морозные, а отопление всё ещё плохо регулируется. Победить влагу на стёклах помогут некоторые комнатные растения, рассказала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Запотевают окна в квартире? Спасут ситуацию эти 3 комнатных растения

© Stable Diffusion

Одним из растений, способным справиться с этой проблемой, является английский плющ. Он очищает воздух и нормализует уровень влажности в помещении. Но его лучше не сажать, если в доме есть домашние животные. Плющ ядовит для питомцев.

Два других растения зверятам не угрожают, это лилия и пальма. Они тоже улучшают состояние воздуха в комнате. По словам агронома, лилия также эффективно борется с плесенью в доме.

Как мы писали ранее, плесень в квартире — это не только неприятно, но и опасно для здоровья. Вот некоторые признаки токсичного влияния плесени на организм человека:

  • хроническая усталость;
  • нарушения сна;
  • перепады настроения, тревога;
  • трудности с концентрацией внимания;
  • затуманенность сознания;
  • проблемы с памятью;
  • проблемы с пищеварением;
  • мигрени и головные боли;
  • проблемы с кожей: экзема, псориаз, сыпь;
  • кашель, хрипы, одышка;
  • насморк, заложенность носовых пазух, слезотечение, боль в горле;
  • мышечная слабость;
  • боли в суставах;
  • пищевая чувствительность.
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