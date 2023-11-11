Запотевают окна в квартире? Спасут ситуацию эти 3 комнатных растения

Одним из растений, способным справиться с этой проблемой, является английский плющ. Он очищает воздух и нормализует уровень влажности в помещении. Но его лучше не сажать, если в доме есть домашние животные. Плющ ядовит для питомцев.

Два других растения зверятам не угрожают, это лилия и пальма. Они тоже улучшают состояние воздуха в комнате. По словам агронома, лилия также эффективно борется с плесенью в доме.

Как мы писали ранее, плесень в квартире — это не только неприятно, но и опасно для здоровья. Вот некоторые признаки токсичного влияния плесени на организм человека: