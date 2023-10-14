Запрещённый приём. Глобальное потепление ударило по вкусу вина

Что вообще происходит? Историк кулинарии из Университета Нью-Хейвена Габриэлла Петрик опубликовала исследование, в котором говорится, что глобальное потепление повлияло на вкус винограда, из которого делают вина (даже премиум-сегмента), и из-за этого изменился и вкус и послевкусие самого вина — самое ценное в напитке.

По мнению учёной, эти изменения начались не только что, они происходили уже какое-то время, но производители начали что-то предпринимать лишь недавно. Причём изменения вкуса коснулись всех сортов вин — и красных из Бордо во Франции, и белых с севера Италии.

Что виноделы уже делают: во Франции, чтобы спасти вкус бордо, начали выращивать 6 новых сортов винограда с повышенной кислотностью — 4 красных и 2 белых. Они будут нужны для купажирования вина, чтобы вернуть тот классический вкус. Сейчас он более сладкий. А пино-нуар начали выращивать севернее, рядом с Германией. Более прохладный климат позволит сохранить присущий вину вкус.

В будущем, уверена Петрик, виноделам придётся придумывать новые способы сохранения вина: выведение новых сортов, изменение рецептуры или выращивание винограда в другой местности, может, даже странах.

Впрочём, простым россиянам такие проблемы не понять, у них другая беда — скоро из магазинов пропадут бюджетные вина из Италии, Испании и Франции. А всё из-за повышенных пошлин (до 20%) на вина из недружественных стран.