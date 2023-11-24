Зарёкшийся жениться Градский скрепил союз с матерью своих детей на смертном одре

Музыкант скрепил союз с матерью своих младших детей в последние недели жизни, когда уже не мог передвигаться. Расписывался он лёжа, для этого к нему вызвали регистратора из загса. Об их приезде он строго-настрого запретил рассказывать своим домочадцам.

«Александр Борисович не мог сидеть, он лёжа зарегистрировался. Когда это случилось, я отошла своими делами заниматься, а затем меня позвали. Я захожу, он говорит: "Нигора, не хочешь меня поздравить? Мы зарегистрировались". Сделала вид, что удивилась, поздравила, ушла. Марина немного посидела и уехала. Первую брачную ночь Градский провёл со мной», — призналась его сиделка Нигора Фазилова, бывшая с артистом в его последние дни жизни.

После первого развода Александр Градский зарёкся снова жениться и многие годы отрицал такую возможность, поэтому известие о браке на смертном одре очень удивило его родственников и друзей. Многие заподозрили Коташенко, что она просто манипулировала смертельно больным человеком в корыстных целях. Записи из её личного дневника тоже не говорят в пользу искренних чувств гражданской жены.

Но двое детей, а теперь ещё и штамп в паспорте сделали её позиции несколько менее шаткими в глазах общества и суда. На днях суд вынес решение в её пользу, признав право Коташенко на большую часть состояния артиста.