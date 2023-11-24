Зарёкшийся жениться Градский скрепил союз с матерью своих детей на смертном одре
После смерти мэтра отечественной музыкальной эстрады Александра Градского многие гадали, кому достанутся его активы. Скандалы из-за наследства давно раздирают его семью, но одной из основных, хоть и спорных претенденток оказалась гражданская жена Градского Марина Коташенко, которая родила ему двоих сыновей. Как оказалось, её позиции оказались крепче, чем многие думали. Перед самой смертью Градский таки оформил их отношения.
Музыкант скрепил союз с матерью своих младших детей в последние недели жизни, когда уже не мог передвигаться. Расписывался он лёжа, для этого к нему вызвали регистратора из загса. Об их приезде он строго-настрого запретил рассказывать своим домочадцам.
«Александр Борисович не мог сидеть, он лёжа зарегистрировался. Когда это случилось, я отошла своими делами заниматься, а затем меня позвали. Я захожу, он говорит: "Нигора, не хочешь меня поздравить? Мы зарегистрировались". Сделала вид, что удивилась, поздравила, ушла. Марина немного посидела и уехала. Первую брачную ночь Градский провёл со мной», — призналась его сиделка Нигора Фазилова, бывшая с артистом в его последние дни жизни.
После первого развода Александр Градский зарёкся снова жениться и многие годы отрицал такую возможность, поэтому известие о браке на смертном одре очень удивило его родственников и друзей. Многие заподозрили Коташенко, что она просто манипулировала смертельно больным человеком в корыстных целях. Записи из её личного дневника тоже не говорят в пользу искренних чувств гражданской жены.
Но двое детей, а теперь ещё и штамп в паспорте сделали её позиции несколько менее шаткими в глазах общества и суда. На днях суд вынес решение в её пользу, признав право Коташенко на большую часть состояния артиста.