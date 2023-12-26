«Зашёл не в ту дверь». Киркоров оправдался за появление на голой вечеринке Ивлеевой

«Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришёл. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушёл», — заявил Киркоров.

По его словам, в нынешнее трудное и героическое время артист его масштаба не может так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях и свою ошибку он уже признал. Также певец рассказал, что он артист и патриот только своей страны, никогда не пытался усидеть на двух стульях, никуда не уезжал и не предавал.

«Меньше всего я бы хотел, чтобы подобная оплошность с моей стороны стала причиной ограничения моего творчества в России — единственной стране, где я существую как артист и как гражданин», — сказал он.

Вечеринка Насти Ивлеевой в специфическом стиле прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. Гости — российские знаменитости разного масштаба. На фото попали, например, Лолита, Ксения Собчак, Джиган и Глюкоза. Одеты были кто во что горазд, но больше всего отличился рэпер Vacio — он пришёл в одном носке, надетом на гениталии. Сама Ивлеева расхаживала в прозрачном костюме со стрингами. Киркоров был в шортах и комбинезоне-сеточке.

Через несколько дней после этого свою скандальную вечеринку устроили сотрудники телеканала «Волгоград 24». Они пришли в образах монашек и киллеров, кто-то был в маске женщины-кошки, кто-то — в откровенном образе Харли Квинн. Вечер не прошёл бесследно — три человека остались без работы.