Жизнь
04:00, 10 января 2024
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Засыпаете на работе? Психолог дала совет, как взбодриться

Первая неделя работы после долгих праздников может даваться нелегко. Всё-таки сбитый режим сна даёт о себе знать, да и по коллегам соскучиться успели не все. Но дела сами себя не переделают, поэтому нужно взбодриться и продолжать усердно трудиться. Что поможет вернуться в рабочий режим, РИАМО рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

Засыпаете на работе? Психолог дала совет, как взбодриться
© Freepik/lookstudio

По словам эксперта, поможет пятиминутная разминка. При этом вставать в планку не требуется — достаточно сделать зарядку для глаз и дыхательные упражнения, объяснила Игонина. Например, можно чередовать глубокий вдох и резкий выдох. При выдохе нужно напрягать пресс. А саму технику повторять пять раз.

Стоит делать и перерывы в работе — можно, например, ненадолго выйти на улицу и подышать кислородом. Привести мысли в порядок поможет и прогулка в парке вечером. А ещё нужно радовать себя маленькими приятностями и хвалить даже за небольшие дела.

Чтобы помочь организму влиться в рабочий режим, можно в первую неделю после праздников уделять больше времени себе. Примите ванну с пеной, сделайте маску для лица, послушайте музыку или насладитесь тишиной, рекомендует эксперт.

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Автор:Анна Рожкова
Редакция
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