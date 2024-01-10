Засыпаете на работе? Психолог дала совет, как взбодриться

По словам эксперта, поможет пятиминутная разминка. При этом вставать в планку не требуется — достаточно сделать зарядку для глаз и дыхательные упражнения, объяснила Игонина. Например, можно чередовать глубокий вдох и резкий выдох. При выдохе нужно напрягать пресс. А саму технику повторять пять раз.

Стоит делать и перерывы в работе — можно, например, ненадолго выйти на улицу и подышать кислородом. Привести мысли в порядок поможет и прогулка в парке вечером. А ещё нужно радовать себя маленькими приятностями и хвалить даже за небольшие дела.

Чтобы помочь организму влиться в рабочий режим, можно в первую неделю после праздников уделять больше времени себе. Примите ванну с пеной, сделайте маску для лица, послушайте музыку или насладитесь тишиной, рекомендует эксперт.

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