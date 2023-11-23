Заткните нос и глотните воды. Как «разложить» уши при простуде самостоятельно

Причины заложенности ушей

По словам Голоты, носоглотку и барабанную полость анатомически связывает слуховая труба. За счёт этой связи внутри последней поддерживается постоянное давление. При насморке не только отекает носовая полость, но и сужается просвет слуховой трубы. Из-за этого с давлением внутри возникают проблемы, барабанная перепонка втягивается, теряет подвижность — появляются проблемы со слухом.

Чаще такие неприятности возникают при:

вирусном рините и назофарингите (воспаление слизистой носа и носоглотки);

(воспаление слизистой носа и носоглотки); тубоотите (когда из-за отёка в носу, возникает дисфункция слуховой трубы);

(когда из-за отёка в носу, возникает дисфункция слуховой трубы); экссудативном отите, негнойном среднем отите (скопление жидкости за барабанной перепонкой).

Врач напомнила, что если уши не откладывает в течение первых дней после начала болезни и становится только хуже, то лучше обратиться ко врачу. Врач поставит правильный диагноз и, возможно, назначит тимпанометрию (метод диагностики патологий среднего уха).

Как справиться с заложенностью

Голота отметила, что капли в этом случае не помогут, спасёт лишь лечение заложенности носа. Самостоятельно попробовать нормализовать давление в среднем ухе можно так:

попробовать зевнуть;

попить воды с закрытым носом;

пожевать жевательную резинку или рассосать леденец.

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