Заткните нос и глотните воды. Как «разложить» уши при простуде самостоятельно
Простудой в осенне-зимний сезон никого не удивишь. Часто она сопровождается целым букетом неприятных симптомов: насморк, кашель, заложенность носа, температура, головные боли и ещё куча всего. Нередко закладывает и уши. Почему так происходит и как справиться с заложенностью, «Вечерней Москве» рассказала врач-отоларинголог Анна Голота.
Причины заложенности ушей
По словам Голоты, носоглотку и барабанную полость анатомически связывает слуховая труба. За счёт этой связи внутри последней поддерживается постоянное давление. При насморке не только отекает носовая полость, но и сужается просвет слуховой трубы. Из-за этого с давлением внутри возникают проблемы, барабанная перепонка втягивается, теряет подвижность — появляются проблемы со слухом.
Чаще такие неприятности возникают при:
- вирусном рините и назофарингите (воспаление слизистой носа и носоглотки);
- тубоотите (когда из-за отёка в носу, возникает дисфункция слуховой трубы);
- экссудативном отите, негнойном среднем отите (скопление жидкости за барабанной перепонкой).
Врач напомнила, что если уши не откладывает в течение первых дней после начала болезни и становится только хуже, то лучше обратиться ко врачу. Врач поставит правильный диагноз и, возможно, назначит тимпанометрию (метод диагностики патологий среднего уха).
Как справиться с заложенностью
Голота отметила, что капли в этом случае не помогут, спасёт лишь лечение заложенности носа. Самостоятельно попробовать нормализовать давление в среднем ухе можно так:
- попробовать зевнуть;
- попить воды с закрытым носом;
- пожевать жевательную резинку или рассосать леденец.
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