Зажимаете подушку между ног во сне? Врач объяснил, что случится с вашим тазом

Зачем спать с подушкой между ног

По словам специалиста, подушку между ног часто кладут беременные. Это помогает им разгрузить тазобедренные суставы, которые устают за день от повышенных нагрузок. Впрочем, этим приёмчиком могут пользоваться не только дамы в положении, но и все остальные люди. Обычно чем старше человек и тяжелее, тем нагрузка на суставы больше, а значит, сон с подушкой между ног будет кстати.

Как улучшить сон

Остеопат посоветовал подкладывать также подушку под колени , если вы любите спать на спине. В этом случае колени оказываются в чуть согнутом положении, которое на деле физиологически более правильное. Этот лайфхак поможет лучше расслабить ноги, а значит, и выспаться.

Похожий приём предполагает, что подушку вы подкладываете под кисти и предплечья. Опять же лайфхак работает, если вы спите, лёжа на спине.

Как выбрать подушку

В магазинах их сейчас огромное множество, но главное, чтобы на ней было удобно и хорошо спать. Вот какие рекомендации дал остеопат:

Наполнитель не должен быть слишком плотным.

Голова должна проваливаться на столько, чтобы шея занимала правильное положение.

Подушка не должна быть слишком высокой.

Высота подушки должна примерно соответствовать расстоянию между головой и плечом в положении на боку.

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