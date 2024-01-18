Жизнь
04:00, 18 января 2024
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Зелёный чай полезнее, чем вы думаете. Но его можно не всем

Зелёный чай известен своими полезными свойствами, но многие даже не предполагают, от какого количества болячек может уберечь чашка этого свежезаваренного напитка. По словам главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, зелёный чай снижает риск развития сахарного диабета, болезней сердца и онкологии. Ещё он замедляет старение и повышает общую сопротивляемость организма.
Зелёный чай полезнее, чем вы думаете. Но его можно не всем
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Стародубова отметила, что в зелёном чае много антиоксидантов и полифенолов, а ещё витаминов и минеральных веществ. Такой богатый состав обусловлен технологией производства — этот чай обрабатывают меньше, чем чёрный.

Но стоит помнить, что по содержанию кофеина напиток сравним с кофе, так что он подойдёт не всем. Людям с высокой чувствительностью к кофеину от такого чая по вечерам лучше отказаться. С осторожностью пить этот чай стоит также людям с заболеванием сердца и сосудов.

В то же время некрепкий напиток подойдёт практически всем. Допустимо пить по три-пять чашек в день. Правда, о пользе не будет идти и речи, если вы добавили в чай сливки, сахар или вприкуску едите бутерброды и булочки. Лучше просто добавить в чай ягоды.

Тут рассказали, почему зелёный чай особенно полезно пить любителям кальяна.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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