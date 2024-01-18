Зелёный чай полезнее, чем вы думаете. Но его можно не всем

Стародубова отметила, что в зелёном чае много антиоксидантов и полифенолов, а ещё витаминов и минеральных веществ. Такой богатый состав обусловлен технологией производства — этот чай обрабатывают меньше, чем чёрный.

Но стоит помнить, что по содержанию кофеина напиток сравним с кофе, так что он подойдёт не всем. Людям с высокой чувствительностью к кофеину от такого чая по вечерам лучше отказаться. С осторожностью пить этот чай стоит также людям с заболеванием сердца и сосудов.

В то же время некрепкий напиток подойдёт практически всем. Допустимо пить по три-пять чашек в день. Правда, о пользе не будет идти и речи, если вы добавили в чай сливки, сахар или вприкуску едите бутерброды и булочки. Лучше просто добавить в чай ягоды.

Тут рассказали, почему зелёный чай особенно полезно пить любителям кальяна.