Жареная картошка «ломает» мозг. Как это происходит — объяснила врач

По словам Соломатиной, у жареного картофеля высокий гликемический индекс. Это значит, что после такой картошки подскакивает уровень глюкозы в крови. Если есть такой продукт часто, то в организме начнётся воспаление, а в сосудах будет накапливаться холестерин.

В результате будет нарушаться кровообращение, в том числе и в сосудах головного мозга. Соломатина уточнила, что мозг будет недополучать кислорода и питательных веществ. Из-за этого нейроны погибают и мозг «ломается».

Диетолог также напомнила, что человек состоят из того, что он ест. «Это банальное выражение, но оно правдиво», — заметила она.

О том, почему картошка полезна для сердца и сосудов, рассказали в этом материале.