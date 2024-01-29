Опубликовано 29 января 2024, 22:00
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Жареная картошка «ломает» мозг. Как это происходит — объяснила врач
Картошку россияне любят и многие едят почти каждый день. Тем более что блюд из этого овоща полно: запеканка, драники, жареный, варёный или запечённый картофель, а ещё есть всеми любимое пюре. Самый вредный для здоровья вариант — жареная картошка. Оказалось, что она фактически «ломает» мозг. Что это значит — радио Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
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По словам Соломатиной, у жареного картофеля высокий гликемический индекс. Это значит, что после такой картошки подскакивает уровень глюкозы в крови. Если есть такой продукт часто, то в организме начнётся воспаление, а в сосудах будет накапливаться холестерин.
В результате будет нарушаться кровообращение, в том числе и в сосудах головного мозга. Соломатина уточнила, что мозг будет недополучать кислорода и питательных веществ. Из-за этого нейроны погибают и мозг «ломается».
Диетолог также напомнила, что человек состоят из того, что он ест. «Это банальное выражение, но оно правдиво», — заметила она.
О том, почему картошка полезна для сердца и сосудов, рассказали в этом материале.
Автор:Анна Рожкова
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