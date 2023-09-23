Жизнь
11:45, 23 сентября 2023
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Жареное солнце. Москва готовится к обновлению почти столетнего температурного рекорда

Предыдущим максимальным значением было +25,4 — 23 сентября 1924 года. Прогнозируемая на этот день нынешнего года близка к рекордной. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что рекорд вполне может быть побит. Причём аномально высокие температуры ожидаются не только в субботу, но и в воскресенье.

Жареное солнце. Москва готовится к обновлению почти столетнего температурного рекорда
© Freepik/lookstudio

По словам Вильфанда, температурный рекорд для 24 сентября — +26,3 градуса. И погода в этот день в Москве тоже будет близка к этому значению.

Получается, погода в столице близка к южным городам. Так, 24 сентября в Москве ожидается до +24 (утром +17, вечером +20), рассказал «Секрету фирмы» руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

А в Ростове-на-Дону и воронеже до +26–28. До +24 в первых выходной прогнозировали и в Санкт-Петербурге. Но в воскресенье там уже похолодает до +17.

В Новосибирске и Красноярске, кстати, уже +7–9.

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